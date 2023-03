Recio: "Jugaría en el Málaga en Primera Federación"

El centrocampista José Recio aseguró que estaría dispuesto a regresar al Málaga con vistas a las temporada 2023/2024 aunque estuviese en Primera Federación. El malagueño y canterano, que fue capitán del conjunto blanquiazul, se encuentra entrenando por su cuenta como agente libre después de una mala experiencia en el fútbol chipriota.

El pasado mes de enero terminó por desvincularse del Apoel Limassol, uno de los clásicos de Chipre, donde llegó tras acabar su relación con el Leganés, donde terminó consolidándose como uno de los capitanes del vestuario pepinero. Pero la adaptación de su familia no fue la deseada y prefirió romper su vínculo y volver a la Costa del Sol.

Ahora es agente libre, pero en el Málaga las miras se dirigen al final de temporada, donde se aferran al milagro. El director general ya ha dicho que ahora mismo no trabajan en escenarios futuros y que el director deportivo será anunciado a finales de mayo. “Yo jugaría en el Málaga en Primera Federación, en Segunda División o donde fuera. No tengo problema. Si no se ha dado que yo pueda volver antes es porque el club decide o prefiere traer a otros. Me encantaría en ese sentido, pero eso cosa de los que están dentro del club”, aseguró en SER Deportivos Málaga.

El director deportivo

Kike Pérez argumentó sus razones para no anunciar al nuevo director deportivo hasta finales de mayo: "Al final yo tengo la experiencia de que no hay que tener prisa ni quemar el nombre, tiene que venir limpio. Sería egoísta por nuestra parte decir un nombre o poner ahora un director deportivo. Esa persona va a venir limpia y será una persona en donde pongo todo el peso de la parcela deportiva. Sin prisa, somos el Málaga, en Segunda División y en Primera RFEF. Los futbolistas van a querer venir aquí. Da igual que el director deportivo venga el 27 de mayo. Una gran plantilla vamos a tener en cualquier categoría". Hasta que no se sepa la categoría en la que jugará el Málaga, no habrá movimientos importantes.