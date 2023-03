Cristian: "Estoy ilusionado por estar y por poder seguir en el Málaga"

Cristian Gutiérrez está siendo uno de los pocos elementos que brillan con luz propia en este Málaga. Apareció en el primer equipo por necesidad de la mano de Pepe Mel y ahora con Sergio Pellicer se ha asentado como dueño de la banda izquierda. Extremo, carrilero, lateral, le da lo mismo. Ahora mismo encarna la ilusión y el aire fresco del conjunto blanquiazul, pero no quiere que se acabe.

Tiene naturalidad fuera del campo también, aunque se le sigue notando cierta timidez. Así sucedió en su primera entrevista desde que es parte del fútbol profesional, en La Jugada de Málaga, en Canal Sur Radio, donde contó que cuando firmó tenía las ideas claras: "Siempre vine con esa ilusión desde el verano. Yo lo decía, que fuera como fuera iba a acabar en el primer equipo. Luego cuando estás aquí, te dices 'hostias, es difícil'. Pero han salido las cosas bien y gracias a Dios estoy aquí”.

Más allá de la categoría o lo que pase, su prioridad es continuar como blanquiazul: "Yo tengo contrato hasta el 2026, ilusionado por estar y poder seguir aquí. ¿La permanencia? Nosotros tenemos la esperanza de que sí es posible, hasta el último momento vamos a seguir creyendo. Estamos en bloques de tres partidos, han pasado dos y nos queda Leganés. Vamos a intentar sacar los tres puntos y cuando se aproxime, echaremos cuentas. No miramos dentro de un mes o de dos”.

Cuando uno está a gusto, se nota. Así que Pellicer puede ponerle donde estime oportuno. ¿Extremo, lateral?: "Como lo que cuenten. De portero puede ser que menos, pero si me lo piden, me tendré que poner. Me estoy encontrando muy cómodo”. Sobre el vestuario, apuntó: "Lo están llevando bastante bien los veteranos, están tan ilusionados como los jóvenes, son los que más comprometidos están, nos apoyan a los jóvenes y nos mentalizan para lo que viene”.

Marbella, filial del Granada...

El talento de Cristian se vio venir pronto en el Marbella, con Fernando Estévez en el banquillo, que le hizo debutar en la extinta Segunda B con el Marbella. Javi Añón, que era el capitán y estaba casado con una prima de Cristian, era quien le recogía desde pequeño. "Él y Luis Rioja fueron los que más me ayudaron", confesó.

Luego llegó el Recreativo Granada, una cantera importante. No fue sencillo: "Al principio me costó porque además soy una persona muy familiar. Y más después del año que venía viviendo en Marbella, pero me supe adaptar y tiramos para adelante”.