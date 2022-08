RedBird: De accionista del Málaga CF a pagar 1.200 millones por el AC Milan

El fondo de inversión estadounidense RedBird Capital ha terminado de formalizar la compra del AC Milan por un montante de 1.200 millones de euros, entrando también en la operación que pone patas arriba el fútbol europeo. Hay que recordar que no hace mucho entre grupo inversor entró a formar parte del capital del Málaga CF después de adquirir unas 600 acciones.

También participa la franquicia deportiva estadounidense Yankee Global Enterprises, propietaria de los New York Yankees (béisbol), como accionista minoritario. Comienza la nueva era para los italianos. La entrada del fondo estadounidense es a todos los efectos completa desde este miércoles, a pesar de que el acuerdo se anunció el pasado 1 de junio.

El fondo Elliot, también estadounidense, deja de esta manera paso a RedBird, encabezado por Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de este fondo que, con 1.200 millones de euros, pretende devolver al Milan a lo más alto de Europa.

RedBird Capital ya tiene experiencia en inversiones relacionadas con el deporte. Posee el 85 % del Toulouse, que jugará en la primera división francesa la próxima campaña; y un 10% de Fenway Spots Group, una empresa también estadounidense -de la que forma parte el jugador de baloncesto LeBron James- con activos en el Liverpool, Boston Red Sox (béisbol) y Pittsburgh Penguins (hockey).

El acuerdo incluye como accionista minoritario, en lo que el Milan denomina en su comunicado como una "asociación estratégica", a Yankee Global Enterprises (YGE), una franquicia deportiva de la que es dueña la familia Steinbrenner, con la que además RedBird comparte propiedad del canal de pago estadounidense Yankee Entertainment and Sports Network.

Sobre esta asociación estratégica, Cardinale dijo: "Tenemos una relación de varias décadas con los Yankees de Nueva York y la familia Steinbrenner que ha resultado en la creación de algunos de los negocios más exitosos en deportes, entretenimiento y hospitalidad".

"Las áreas prioritarias de enfoque incluyen apoyar el liderazgo deportivo y comercial del club para garantizar que el equipo sea constantemente competitivo en los niveles más altos del fútbol; garantizar que cuenta con la infraestructura y las instalaciones acordes con una de las organizaciones deportivas más destacadas del mundo; y fortalecer los equipos femeninos y juveniles del Club, así como su brazo caritativo, 'Fondazione Milan'", expresó el club milanista en su comunicado.

Por su parte, Cardinale no dejó dudas de cuál es el objetivo de RedBird con el Milan.

"Nuestra visión para el Milan es clara: apoyaremos a nuestros talentosos jugadores, entrenadores y personal para lograr el éxito en el campo. Buscaremos aprovechar nuestra red mundial de deportes y medios, nuestra experiencia en análisis, nuestro historial en el desarrollo de estadios deportivos y la hospitalidad para lograr un objetivo: mantener el lugar de Milán en la cumbre del fútbol europeo y mundial", señaló el socio gerente del fondo.

