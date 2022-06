RedBird Capital, que se interesó por el Málaga CF, compra el AC Milan

Por estas fechas, el pasado año, se habló mucho en Málaga sobre la posibilidad de que RedBird Capital Partners acabara entrando en el Málaga CF como máximo accionista tras la compra de acciones que se produjo por su parte a principios de mayo de 2021. Todo se truncó a finales de julio cuando dicha empresa fue la elegida para cubrir la póliza de 8,6 millones que salió a concurso. La aparición del acuerdo de LaLiga con CVC cambió los planes del club y la opción de estos se esfumó. Hoy se anunció la adquisición del AC Milan por parte del fondo estadounidense a cambio de 1.200 millones de euros.

El club italiano anunció en un comunicado oficial que RedBird Capital se hace cargo de un porcentaje alto del Milan aunque Paul Elliott Singer mantendrá una participación pequeña y continuará en la Junta Directiva rossonera. "Nos sentimos honrados de ser parte de la ilustre historia del AC Milan y estamos emocionados de desempeñar un papel en el próximo capítulo del club a medida que regresa al lugar que le corresponde en la cima de la historia italiana, europea y fútbol mundial", decía tras el acuerdo Gerry Cardinale, propietario de RedBird: "La filosofía de inversión y la trayectoria de RedBird en la propiedad del equipo ha demostrado que los clubes de fútbol pueden tener éxito en el campo y ser sostenibles fuera de él: esperamos una asociación a largo plazo con el club, su equipo directivo y milanesas en todo el mundo para seguir impulsando al Milan en los años venideros".

Se esfuma así, al menos aparentemente tras la compra del Milan, una de las posibilidades más sólidas y solventes que han aparecido en el escenario del Málaga CF en los últimos años. El interés por adquirir el club con un porcentaje alto para inversión y transformación del club era patente y así lo refutaban los elementos más afines en este proceso, especialmente desde la Asociación de Pequeños Accionistas.

El hecho de que no se haya podido ejecutar por el momento la ampliación de capital por diversos motivos (tanto jurídicamente como por una cuestión de necesidad) así como el paso atrás con la póliza de crédito con la que se esperaba desde RedBird conseguir más acciones de las 600 que adquirió a principios de mayo.

