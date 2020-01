Respaldo a Víctor Sánchez del Amo: Paco Jémez, Caparrós, Fernando Sanz, Álvaro Benito...

Poco a poco van llegando apoyos a la figura de Víctor Sánchez del Amo de colegas y personalidades del fútbol español tras el vídeo distribuido con contenido íntimo que ha propiciado su suspensión como entrenador del Málaga. Algunos con más vehemencia que otros, como hacía ayer Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano y que fuera compañero de Víctor en el Deportivo, hablaba en Marca defendiendo a su colega. "A Víctor lo conozco y como lo conozco lo primero que hago es mandarle un abrazo a él y a toda su familia, porque sé que lo que estarán viviendo ni tiene sentido ni tiene... hay que ser muy mala persona y muy hijo de puta para hacerle lo que le están haciendo", aseguró Jémez: "No hablo del Málaga, sino de los que han difundido el vídeo. Y como sé que Víctor es un gran tipo y una gran persona que merece la pena estoy seguro de que tanto él como su familia van a salir adelante en esto. Sólo puedo mandarle un abrazo y mi más sincero apoyo y el de todo el Rayo. Me da pena que seamos así, que seamos tan malas personas como para hacer esto. Esto te puede arruinar la vida. Luego lo que haga el Málaga o deje de hacer... el daño ya está hecho. A ver, yo si fuese presidente no echaría a un entrenador, es una opinión personal. Porque creo que el daño va mucho más allá de si va a seguir siendo entrenador".

Joaquín Caparrós, que fuera técnico suyo también en el equipo gallego. "Quiero mandar todo mi apoyo a Víctor. Tuve la gran suerte de tenerlo como jugador y solo puedo decir cosas buenas sobre él. Gran profesional y sobre todo una persona excepcional. Mucho ánimo. Un fuerte abrazo", escribía a través de las redes. También expresaba su apoyo al entrenador, que fuera técnico suyo también en el equipo gallego. "Quiero mandar todo mi apoyo a Víctor.. Gran profesional y sobre todo una persona excepcional. Mucho ánimo. Un fuerte abrazo", escribía a través de las redes.

Otro compañero suyo en el Real Madrid y que fuera presidente del Málaga, Fernando Sanz, también apoyó a Víctor. "He compartido vestuario con él. Es la víctima de todo este. No se puede poner nadie del lado de los que le están extorsionando, de los que están haciendo esta guarrería", dijo en Mega: "En vez de apoyarle están haciendo lo contrario. No puedo entender ni la reacción del club ni tampoco la de su presidente. Cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la real gana. La intimidad de cada uno es de cada uno, nadie puede entrometerse y mucho menos difundirlo. Los que hayan hecho esto han de pagarlo".

También compañero en el Madrid era el ahora comentarista Álvaro Benito, que también se expresaba a través de las redes.