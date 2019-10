Palabras Gonzalo Hervás y Jesús Burgo

GONZALO HERVÁS

Un primer mensaje con un cierto reclamo a la afición en un momento en que se le ve ajeno a la realidad. Y por otro lado, decir que alguien venderá el alma para que yo venda no es el mensaje que queremos escuchar. Se ha movilizado todo lo que rodea al Málaga a nivel prensa, afición, autoridades y el resto de accionistas que estamos para buscar una solución, y solo se encuentra abriendo la puerta. No es un problema de recursos.

El cómo solo pasa por una mesa de negociación con el señor Al-Thani. Hasta ahora ha sido siempre negativo a cualquier reunión que tenga que ver con nosotros. A través del agente dice que no, con él no hay diálogo.

Nosotros podríamos estar hasta con Al-Thani, en este momento es una emergencia. Hay que resolverlo con o sin, pero no podemos negarnos a ninguna posibilidad. Hay que tomar decisiones muy, muy rápido.

JESÚS BURGO

Un mensaje triste para los malaguistas. Que diga "no vendo, hay que vender el alma". Siéntese con nosotros, hablemos. Decir no... Es que si no vende, lo pierde. Lo tira, lo regala o lo echa a la basura, porque la viabilidad del club está donde está. Es demoledor para los malaguistas.

En nuestra reunión con el alcalde nos convocó a nuestra petición, sentó a las instituciones, están receptivas e intentando trabajar por el Málaga. Nos dijeron que Al-Thani iba a entrar por videoconferencia y luego estuvo tres días sin cogerle el teléfono al alcalde y a esa reunión no hubo lugar.

Shaheen me dijo muy buenas palabras, que había venido a solucionar esto. Nos dice que hay un plan de viabilidad. Pero, ¿alguien lo tiene? Iba a tardar dos días y llevamos dos semanas esperando para estudiarlo y aportar.