Sporting de Gijón - Málaga CF: Pellicer cambia media tendencia (0-0)

No vale el punto del Málaga ante el Sporting o sí. A los jugadores les falta creer de verdad. No querer. Querer, desear un giro, por supuesto que están en su ánimo, pero no en el espíritu. Había que ganar y no se ganó, pero con sufrimiento se logró no encajar y contar con acciones de gol. Pocas pero claras. Parece que es la única vía. Si ante el Oviedo se logra el triunfo, puede quedar algún motivo para la esperanza. Pero tiene que ser con convicción y fe en lo que se hace. El efecto de la llegada de Sergio Pellicer queda un poco a medias, pero con algunos ingredientes de los que esta categoría exige cuando estás en el pozo.

El contexto en el que Pellicer afrontó la cita ante el Sporting tiene mucho de lo que ya había vivido en sus anteriores etapas. Entre una cosa y otra, en este reestreno pudo contar con 17 profesionales para su reestreno. Eso implica que no es fácil saber cuánto hubo de apuesta y cuánto de necesidad en la confección del once.

Hubo revolución con sello propio, porque Aleix Febas y Rubén Castro, los dos pilares sobre los que ha intentado asentarse el Málaga toda la temporada, se quedaron en el banquillo. Un tercer entrenador que llega en enero sabe que hay que reactivar a los jugadores y, sobre todo, cambiar cosas.

Despejó las dudas en la portería siguiendo con Rubén Yáñez, acompañado por Bustinza como lateral, Ramalho, Burgos y Javi Jiménez. Por delante, N’Diaye y una línea de cuatro con Gallar y Lago en las alas y Jozabed por el centro con Luis Muñoz, como en su mejor etapa blanquiazul con aquel 4-1-4-1. En punta, Fran Sol, que fue elegido para jugar en punta.

El Málaga arañó dos saques de esquina en tres minutos nada más arrancar. Instantes después, una mala entrega de Burgos en la salida de balón provocó una acción en la que Pedro Díaz casi sorprende a Yáñez de fuera del área. El meta reaccionó bien.

Los blanquiazules concedieron varias opciones al Sporting. La primera no muy distinta a la primera pero más peligrosa. Primero Yáñez sacó un balón que se complicó tras tocar en un defensa. Bustinza hizo un despeje desastroso y el balón acabó llegando de nuevo a Díaz, que disparó con mayor violencia y se topó con la madera tras besar césped. Después una falta mal ejecutada en ataque acabó en transición rápida y gol. Por fortuna la acción quedó invalidada por fuera de juego.

No era un encuentro demasiado dinámico. Tanto unos como otros intentan impedir transiciones aunque fuese a base de faltas. El Málaga lo intentó alguna vez más con la estrategia, pero le faltó precisión. Demasiadas interrupciones y dos conjuntos con tanto miedo a perder como necesidad de ganar.

Al menos el Málaga consiguió llegar a la meta intermedia con su portería intacta. Quedaban 45 minutos para retocar y meter a jugadores que imprimiesen más intensidad y fútbol. De entrada no hubo.

Pasó un cuarto de hora hasta que Pellicer tiró de Febas y Castro en lugar de Sol y Gallar, que se dejaron ver poquito. Fue sin embargo Luis Muñoz quien sacó un disparo del alma para obligar a Cuéllar a un escorzo para sacar el balón. Volvió el meta del Sporting a lucir reflejos rechazando un disparo de Rubén Castro con la izquierda tras un control brillante con la derecha a centro de Bustinza.

Tampoco Ramírez se quedó quieto e introdujo a Otero y Djuka, una vieja pesadilla, avisó a Yáñez antes de entrar un Jony Rodríguez algo pasado de peso a simple vista y Gragera, que parece que puede acabar en el Sporting de Braga con Horta. Pellicer aprovechó para reemplazar a Luis Muñoz por Cristian, metiendo más madera en las alas.

Estaba el Málaga aparentemente más entero que el Sporting. Jozabed intimidó con disparo lejano que se fue por escasa distancia pasado el 80’. Gragera contó con la suya, de cabeza en otro centro por la derecha. Lago Junior, ya al borde del KO, no fue capaz de convertir al estilo Chavarría un centro de Javi Jiménez donde se enterraron las esperanzas de triunfo.