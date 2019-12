Nadie puede ocultar que para el Málaga era un marrón esta eliminatoria ante el Escobedo. En muchas ocasiones, la Copa del Rey es casi una molestia. En las circunstancias actuales del Málaga, más aún. Lo que sucede es que no es estético admitirlo y mucho menos entender que una derrota (o eliminación) pueda tener algo de positivo. No se puede olvidar tampoco lo que representa el escudo malacitano. Y volver además sin una ocasión decente no tiene justificación alguna, por más que alguno retuerza las palabras. Es otra página negra para los libros de historia, sin más.

Había ganas de conocer el once titular de esta cita copera tan de otra época. Víctor apostó por jugar directamente con cuatro futbolistas del filial, lo que ponía de entrada al Málaga en el alambre por el riesgo de sufrir una expulsión y cometer una alineación indebida. Gonzalo salió en portería, con una línea de cuatro formada por Ismael Casas, Luis Muñoz, Diego González y Juankar. Por delante, un tridente compuesto por Rolón, Boulahroud y Benkhemassa. Juanpi cayó a la derecha y a Renato Santos le tocó el traslado al flanco opuesto. En punta, como era previsible, actuó Julio, que ya había debutado en Almendralejo.

El césped artificial y la reducción de unos espacios ya reducidos jugaban en contra del Málaga, que apenas llevaba en sus botas una corta experiencia, un entrenamiento fugaz en el campo de El Romeral. Aun así, los blanquiazules lograban a veces que se notase la diferencia de categoría y supuesta calidad. Fue Renato Santos el más activo de los pupilos de Víctor. El portugués, desde la zurda, lo tenía todo a favor para buscar disparos.

El Escobedo, que se tomó el partido con una dignidad enorme y dando honores de grande al Málaga, no jugó acomplejado ni mucho menos. En la primera parte gozó de alguna ocasión, sobre todo gracias al buen hacer de Delisson. Y de la caseta salieron más enchufados aún los cántabros y lograron adelantarse.El gol no fue muy distinto de algunos que ha recibido el Málaga en este curso. Se dejó robar la cartera después de una acción extraña, a la salida de un córner, con un balón perdido y un rival más rápido y hambriento que los blanquiazules. El autor del 1-0 fue el central Quinta y daba el pase a la siguiente ronda de manera momentánea al Escobedo.

Víctor había introducido en el descanso a Mikel Villanueva por Diego González (manteniendo en el césped a Juankar con una amarilla). Y luego tiró de Sadiku en el minuto 62, retirando a un Rolón que ante un Tercera tampoco fue capaz de hacer una actuación decente. El albanés debía aportar algo más al juego malaguista, proporcionarle alternativas y fuego. El Málaga dio un paso adelante y comenzó a arrinconar al Escobedo, avisado por Juanpi con un disparo lejano y potente que se fue alto por poco.

El último movimiento de Víctor fue sentar a Renato Santos para introducir a Cifu, no sonó a cambio para ganar. Y, de hecho, lo que pasó es que el Escobedo firmó la enésima derrota del Málaga en la Copa del Rey. Llegó el segundo, de Dalisson. Una de las páginas más bonitas de la historia del club cántabro a costa de pintar una blanquiazul de negro.

Ficha técnica:

Escobedo: Rafa; Bubu, Montiel, Quinta, Mario; José Carlos, Dani (Somavilla, 93’+); Pepín (Rojas, 89’), Vitali (Héctor, 74’), Carlos y Dalisson.

Málaga CF: Gonzalo; Ismael Casas, Luis Muñoz, Diego González (Mikel Villanueva, 46’), Juankar; Rolón (Sadiku, 62’), Boulahroud, Benkhemassa; Juanpi, Julio y Renato (Cifu, 81’).

Goles: 1-0: Quinta (51’); 2-0: Dalisson (84’).

Árbitro: González Esteban (vasco). Amonestó a Montiel (21’), Bubu (36’), Juankar (41’), Dani (69’).

Incidencias: Eusebio Arce. Hubo una pequeña representación de aficionados del club de Martiricos en las gradas.