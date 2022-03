El Málaga CF sólo dispara sensaciones (1-0)

El Málaga ha recuperado gusto, estilo y maneras. Se ha visto en empates, victoria y también en la derrota en Fuenlabrada. No es que parezca mejor equipo, es que lo está siendo. Y aun así no le da más que para ir por la vida jugando a la ruleta rusa. El día que logra marcar o no encaja, se queda más cerca del objetivo. Pero difícilmente se van a curar ya sus carencias en las áreas. El rival te marca con un par que tenga medio decentes y tú arrinconando al contrario en su propio estadio no traspasas la última barrera. Todo esto provoca, paralelamente, en el mundo de la clasificación y los puntos que los blanquiazules sigan percibiendo el jaleo de la zona baja. Porque el Málaga sólo dispara sensaciones.

El entrenador está contento con el traje, ha dado con un cierto equilibrio que no hace al equipo invulnerable pero le permite lucir un juego resultón y con menos complejos. Donde antes una sola pieza que chirriase podía desbaratar todo el plan, ahora las manzanas sanas curan a las podridas.

Sólo introdujo dos cambios, que desarma ciertos prejuicios. Siguió confiando en el adolescente maduro Andrés Caro y dio una nueva oportunidad a Kevin. El resto se mantuvo, incluyendo a un Cufré más entonado.

Hubo momentos de fútbol en los que se volvió a ver la identidad del mejor Málaga pese a su limitada potencia de fuego. El Fuenlabrada se pasó un tramo larguísimo encerrado en su campo, viendo a Dani Barrio como una cara pixelada en la lejanía. Al meta asturiano solamente pudieron causarle cierta inquietud a balón parado, especialmente una a los siete minutos que le obligó a lucir reflejos.

El Málaga pudo dar el primer golpea los 14 minutos. Una buna combinación que terminó con una subida de Cufré, que inteligente vio un desmarque de Kevin. El canterano se inventó uno de esos remates que solo vive en determinados universos, con el exterior, burlando la buena salida de Belman. Otro poste que niega al malagueño su primer gol profesional.

Siguió el Málaga, solidario y dinámico, tramando fórmulas para inclinar el marcador. Febas volvió a mostrar su catálogo y dio sentido a muchas de las cosas que sucedían en el césped. El Fuenla, por su lado, puso mucho empeño en cortar de raíz las conexiones blanquiazules, acudiendo al recurso de las faltas una y otra vez.

Curioso el criterio del colegiado, que amonestó a Brandon cuando aún no se habían jugado dos minutos y luego fue permisivo con los locales. Sí estuvo bien para detectar un intento de Pedro León de arañar un penalti de Escassi donde no había nada. Otra tarjeta que se ahorró.

Los de Natxo volvieron de la caseta con las mismas intenciones de dominar hasta derribar. En medio minuto ya estaba sacando un córner. Rondó el gol nuevamente y de forma mucho más clara. Otra acción bien cosida en la que Jairo dio un pase de la muerta ante la entrada de Brandon Thomas y Kevin, colándose como un héroe Pol Valentín para negar otra vez al canterano y pedacito de gloria. Eso provocó que unos minutos más tarde se empachase de balón en un córner.

El siguiente balón que recupero el Málaga se convirtió en una contra en la que Brandon dejó a Jairo con una escapada que era una mano a mano y Gozzi, el otro lateral, solucionó. Como siempre, los malagueño necesitan un canasto de ocasiones para finalizar alguna.

El Fuenla no podía renunciar y el 0-0 le mantenía con opciones. Lo fiaba casi todo a Pedro León a balón parado y al juego directo. Cuando intentaba trenzar, el Málaga casi siempre lo resolvía. También se puso algo más tosco el encuentro y a los de Natxo no les importó ponerse algo más duros.

Tuvo una bala más el Málaga para dejar el triunfo medio encarrilado. Una contra en la que Brandon simplemente tenía que controlar el esférico y concluir la faena ante un Belman indefenso. Las consecuencias fueron fatales. Los madrileños montaron una contra en la que Gozzi centró para Goudini. Lombán, que venía acumulando buenos minutos, llegó tarde y además contribuyó a batir a Barrio tras tocar el remate en su bota. El capitán saldrá en la foto, pero la puñalada venía de antes.

Cambió todo el ataque Natxo tras el gol. De una tacada entrar al campo Chavarría, Vadillo y Paulino por Brandon, Kevin y Jairo. Lejos de refrescar la ideas o servir como revulsivo, el Málaga se atascó. El cansancio de Febas mermó al equipo, que probó a variar su dibujo y puso carrileros. Entró Sekou Gassama, del que ya se espera poco. Están mejor empleados en Roberto esos minutos.

Tiró de corazón el Málaga, que tuvo una falta peligrosa en el 91’ que lanzó Vadillo. Belman, hijo del que fuera guardameta del CD Málaga, sacó una mano prodigiosa para enviar a córner lo que olía a empate. Otra vez el meta del Fuenla frustró el 1-1 tras un centro de Víctor Gómez que Cufré cabeceó picado, viajando el esférico a la escuadra.

Recupera vida el Fuenlabrada ante un Málaga que se sitúa a siete del descenso y que vuelve a Martiricos sin botín y una rendija por donde todavía se cuela el aire de la Primera RFEF.