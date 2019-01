El Reus regresa al tajo con nueve canteranos

El choque de este domingo entre Málaga y Reus en La Rosaleda, pese a que todo sigue su curso para que así sea, sigue en el limbo. El conjunto catalán aún continúa con su turbulenta situación económica que ha provocado la estampida de un buen grupo de jugadores de la primera plantilla. Un total de seis futbolistas, con algunas caras con recorrido en el club, son los que se desvincularon hasta la fecha de los ganxets.

El Reus regresó esta mañana a los entrenamientos tras varios de inactividad por iniciativa propia de la plantilla que el técnico Xavier Bartolo aceptó. Debieron volver al tajo el pasado sábado 29, pero no fue hasta hoy, miércoles 2, cuando los tarraconenses volvieron al trabajo para preparar el choque ante los blanquiazules, cinco días antes del encuentro.

La sesión estuvo marcada por la presencia de un buen grupo de canteranos para completar los cupos de cada ejercicio. Fueron un total de nueve los filiales que se entrenaron con los mayores destacando algunos como Planas –ex blanquiazul–, Gonzalo y Guerrero, ya habituales en la dinámica de Bartolo. De los jugadores del primer equipo estuvieron los 13 que se mantienen en Reus, aunque cabe destacar que Yoda no tienen ficha y Jesús Olmo y David Querol no han cobrado aún y no jugarán –si no lo han hecho antes del día 8 se desvincularán–.

La afición blanquiazul, movilizada por redes sociales, conoce bien la situación por la que está pasando el Reus y está promoviendo entre todos los asistentes del domingo a La Rosaleda que aplaudan a los jugadores ganxets a su entrada al estadio por el coraje y empeño que le están poniendo para salir de la situación en la que están inmersos.