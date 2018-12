"La continuidad del Reus está garantizada"

“No estoy aquí por placer sino porque es una obligación y esta es la situación. A día de hoy, la continuidad del primer equipo está garantizada. Esa es la gran diferencia respecto a hace 20 días y eso permite que los temas financieros se puedan solucionar con cierta celeridad y ese es el mensaje que quiero transmitir”. Con esta afirmación contundente trataba de alejar fantasmas el máximo accionista del Reus, Joan Oliver.

Hay que recordar que el conjunto catalán será el próximo rival del Málaga (6 de enero, 20:00 horas, La Rosaleda). En sus filas militaba Mikel Villanueva, que ya se ha liberado y regresa a Martiricos. Oliver habló de lo sucedido: “Estas marchas lo que hacen es agravar una situación de crisis que llevamos arrastrando desde final de la temporada pasada y hace más complicado seguir trabajando en los dos objetivos inmediatos: Primero, encontrar recursos financieros que el club necesita, os puedo decir que ha habido muchas negociaciones y hay todavía pero no cerradas; y el otro objetivo es el de mantener al Reus vivo”.

Según sostiene Oliver, no hay más camino para el Reus que la venta: “La operación está viva y se sigue negociando para cerrar la venta. Desde el mes de agosto cuando se hizo evidente que necesitábamos un refuerzo financiero comencé a trabajar en ello. Es evidente que las dificultades que hemos tenido lo han hecho todo más difícil pero siguen vivas y en algún caso ha habido alguna opción que se podría haber cerrado pero no se ha hecho. Quiero vender e irme, pero lo que no haré es cambiar el orden de estas dos cosas. No me iré dejando una situación muy grave para el Reus. La solución del Reus es financiera y yo no la tengo”.

Continuó dando sus explicaciones un Oliver que al llegar al recinto fue increpado por seguidores del Reus. El dirigente echa la culpa al gobierno chino... “Mi impresión es que si se arregla la situación financiera y llega un nuevo propietario al club todo se solucionaría. Pese a no derrochar, para hacer un equipo competitivo, el Reus ha ido perdiendo alrededor de un millón de euros por año.Había un acuerdo con inversores chinos, minoritarios pero que iban ganando cuota, pero cambió la política del gobierno chino en inversiones en el extranjero. Mi error fue no darme cuenta de cuánto afectaría eso al Reus”, sentenció Oliver.El Reus apenas cuenta con 13 profesionales para el partido contra el Málaga. Y habrá que esperar a ver qué ocurre en la semana que aún falta.