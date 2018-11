El equipo apunta a “detalles”

No. No fue un buen encuentro del Málaga en el Francisco de la Hera. Pese al inicio prometedor, el equipo se diluyó tras errores que mermaron la confianza de sus piezas, los lazos que unen el bloque sólido que acostumbra a ser el conjunto blanquiazul en La Rosaleda.

“Creo que merecimos mucho más. El primer tiempo empezamos muy bien, dominando el juego, controlando el partido, creamos ocasiones con acercamientos muy buenos”, señalaba el meta Munir en la zona mixta de Almendralejo sobre los primeros compases: “Hay cinco o diez minutos en los que nos venimos abajo. No sé el porqué. Ellos tiene una ocasión muy remota y nos meten gol. A partir de ahí, luchamos, lo intentamos y creamos ocasiones muy claras, pero se nos está resistiendo la victoria fuera de casa”.

Otro de los protagonistas tras el encuentro fue Fede Ricca. El capitán fue el que señaló a “detalles” la falta de efectividad del Málaga fuera de casa: “Somos conscientes de que nos está costando conseguir el resultado fuera. Se nos complican los partidos por detalles que no podemos descuidar. Tuvieron dos ocasiones de gol claras, que fueron errores nuestros. Son detalles por los que se nos van los partidos”. Por el mismo hilo, continuó el guardameta marroquí: “Fuera de casa tenemos que estar concentrados los 90 minutos. Tenemos que aprender de esto. En varias situaciones de juego no tuvimos suerte. El equipo mantuvo una intensidad alta, jugó bien. Pero son detalles que tenemos que mejorar”.

"Fuera de casa tenemos que estar concentrados los 90’, tenemos que aprender de esto"

Crearon cierta sorpresa las palabras de Munir en cuanto a la imagen que dio el equipo: “Independientemente del resultado, me quedo con la imagen del equipo. Fuera de casa, en líneas generales, creo que el equipo siempre da buena imagen”. Precisamente buena imagen no fue lo que arrojó el Málaga en Badajoz, sobre todo en la acción del 1-0, que el africano justificó así: “El balón no vota como yo pensaba que iba a botar. Después de una carambola le queda un buen balón a Kike Márquez al final...”.

Hasta el Francisco de la Hera se acercó un buen número de aficionados blanquiazules, algo que no pasó desapercibido por estos. “Nos vamos dolidos porque queríamos los tres puntos y regalarle la victoria a la gente que vino hasta aquí. Estamos en deuda”, concluyeron los protagonistas.