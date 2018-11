Muñiz: "No creo que sea por ganas, el equipo deja todo lo que tiene"

El Málaga volvió a perder fuera de casa y el 2 de 18 desde la victoria en Almería a principios de septiembre es sangrante, pero Juan Ramón Muñiz pide calma. El técnico no escurre el bulto, lamenta el mal partido ante el Extremadura, pero insiste en ajustar el foco y poner en valor lo hecho hasta el momento. El equipo sigue en la pomada y lleva pleno en casa, argumenta cuestionado por el aura de pesimismo ante la dinámica a domicilio.

"Hablamos solo de una parte, de la otra nos olvidamos. Hablamos de fuera, pero en casa no lo contamos en este análisis. Lo que computas es el global y ese está siendo bueno, estamos en la parte alta. Nos vamos disgustados por no sacar la victoria, pero el tema es que la categoría te exige mucha paciencia", explica el asturiano, que habla de "trabajar y corregir situaciones" y seguir intentando "mejorar esos números fuera de casa" mientras vuelve sobre sus palabras: "Si cogemos solo la parte de casa seríamos campeones, pero esto es global. Sabemos que la categoría no es fácil. Lo que se hizo al principio no es fácil y ahora nos damos cuenta. Tenemos que corregir todas las situaciones posibles para mejorar ese número".

Sobre el partido, Muñiz define alternativas y ocasiones sin aprovechar: "Empezamos bien, con el control hasta el minuto 15. Luego hubo diez o 15 minutos que lo perdimos, empezamos a jugar cerca de nuestra portería y a partir de ahí aprovecharon para marcar. Ellos lo hicieron y sin embargo, cuando nosotros tuvimos el partido para nosotros, no marcamos".

"Fuera estamos sumando pocos puntos, es una cosa que tenemos que corregir para aspirar a situaciones mejores, pero esto es la Segunda"

El asturiano rehúye que sea una cuestión de actitud. "No creo que sea por ganas. El equipo al final deja todo lo que tiene. Hasta el último segundo lo intentan, trabajan y en ese aspecto de ganas no es el principal problema", señala. Insiste en que hubo posibilidades: "El partido estuvo igualado, en la segunda parte tuvimos ocasiones incluso para empatar y si lo hacemos la situación cambia, pero el Extremadura hizo un buen partido y aprovechó su ocasión".

Explica también el esquema en los últimos minutos. Quitó a Iván Rodríguez para hacer una defensa de tres con Diego González, N’Diaye y Pau Torres, y Lacen por delante junto a Adrián: "Al final el partido se había roto, iba a estar muy abierto y no nos podíamos conformar con esperar atrás. Buscamos tres defensas e ir más adelante. Iván tenía molestias, tenía tarjeta, y lo que no podíamos era quedarnos con diez. Buscamos mejor salida y llegar con el balón controlado al área contraria".

Finalmente, insiste Muñiz en ese balance total. Quiere ser exigente, lamenta los números, pero vuelve sobre la dificultad de la categoría y el margen de mejora: "Fuera estamos sumando pocos puntos, es una cosa que tenemos que corregir para aspirar a situaciones mejores, pero esto es la Segunda. Necesitas una serie de puntos y no te preguntan dónde. Lo que pasa es que en casa te obliga, si quieres estar arriba, a ganar. Tenemos que seguir adelante, seguir trabajando, acaba de empezar el segundo tercio y queda mucho. Hay que sacar puntos fuera, sabemos la dificultad, y la temporada va a ir variando".