Roberto y Alfonso Herrero, el Málaga CF tiene nueve y tiene portero

El portero y el nueve, el alfa y el omega del fútbol. Alfonso Herrero y Roberto Fernández. Son el cancerbero y el goleador de este Málaga que enlaza cuatro victorias y dos partidos con el candado en la portería, atajo para sumar siempre. Los dos tuvieron protagonismo destacado en el triunfo en Linarejos. Herrero empequeñeció todo lo que llegó por el área malaguista. Roberto volvió a correr como un condenado y metió un cabezazo providencial para abrir el marcador, que sería el lacrado del partido. Su peso en el equipo es bastante grande.

"No voy a olvidar este gol. Hay que seguir, fue muy complicado y me voy muy feliz porque ellos llevaban muchos partidos en casa sin perder", decía Roberto tras el duelo, al tiempo que rememoraba cómo fue el tanto, en el que está en el origen de la jugada: "Hago un desmarque por banda derecha, voy al espacio y hago la pausa. Me quedo ahí, Dioni va el primer palo y yo voy al segundo... Y gol. Soy un buen jugador en balones aéreos y tengo que seguir metiendo goles. Es mi mejor momento en el primer equipo del Málaga. Desde fuera me han ovacionado la afición y es de agradecer. Se me pusieron los vellos de punta cuando dicen mi nombre, es un sueño que la afición coree tu nombre e intento responderles con trabajo y goles. Los jugadores tenemos que estar con la afición y la afición y los jugadores. En el Barça le enseñaba a los compañeros lo que era la afición cuando estaban abajo y llenaban La Rosaleda".

"Hay que seguir con los pies en el suelo, a por el San Fernando ahora. Estamos consiguiendo hacer una buena piña. Somos un buen grupo, vamos todos a una. Salen del banquillo y lo dan todo y así vamos. Debíamos tener más cabeza en el balón parado. La afición aprieta, el balón parado era básico y no les dejamos. Ahora hay que tener los máximos aficionados posibles ante el San Fernando para apoyar. Hemos sacado un día de descanso"

Mientras, Alfonso Herrero ha cerrado el grifo. No tuvo que hacer paradones en Linarejos ni padecer un gran agobio, pero transmite mucha seguridad y algún balón peligroso lo convirtió en nada. Decía que "sabíamos que era un partido difícil, ante un rival que nos iba a poner todo muy complicado, fue un pasito más adelante. En esta categoría hay que sufrir y hemos sabido sufrir. Para que yo esté tranquilo los de adelante tiene sufrir. Estamos muy arropados por la gente que teníamos detrás y eso es muy importante", señalaba Herrero, contento por dejar la meta imbatida dos semanas seguidas: "Hace un par de semanas, cuando habíamos encajado, es el objetivo que teníamos, dejar la meta a cero. Es un paso adelante. Es una maravilla jugar con esta afición desde el calentamiento. Cómo te arropan, el apoyo, cómo empujan cuando van mal las cosas, encantados de estar aquí y nos apoyen así..."

"Siempre intento dar el mismo mensaje, el mister también. Tranquilidad. Encontramos una versión muy buena. Jugadores que no se conocían se conocen más, el nivel de entrenamiento es muy alto. Las victorias son muy importantes, pero los pies en el suelo, vamos poco a poco. A disfrutar, a seguir currando", era el mensaje de Alfonso Herrero, que dice que disfrutó sobre el césped de Linarejos: "Este fútbol me gusta también, estos partidos de tener a la gente cerca, la gente te anima y da ese empujón. Los otros también te dan caña, pero si no pasamos una línea, sin problema. No tuve ninguna parada de highligts, pero me encuentro bien, estoy contento con los partidos que están saliendo,. No hay que sólo parar, la comunicación con la gente, salida de balón, juego aéreo... El trabajo del portero es importante".

"Yo quiero ir líder, me cabreo cuando pierdo a las canicas", respondía cuando se le cuestionaba Herrero por si prefiere ir agazapado o al frente de la tabla: "Siempre vamos a querer estar arriba. Prefiero la presión de ir arriba que ir atrás. Lo importante es que el equipo está bien. Hemos tenido ese pasito adelante en faceta defensiva. Son pasitos y este es muy importante. En los momentos difíciles es clave. En el vestuario lo hemos celebrado bien porque sabemos el valor de estos tres puntos".