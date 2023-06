Roberto marca en el Barça Atlètic - Real Madrid Castilla

Uno de los futbolistas que tiene que regresar al Málaga después de una temporada de cesión es Roberto Fernández. El delantero salió el verano pasado para formar parte de la plantilla del filial del Barcelona. Ha sido una campaña con algún altibajo pero en la que ha crecido como jugador. De momento, su vuelta debe esperar porque está disputando la fase de ascenso a Segunda División con el Barça Atlètic, que en la primera ronda se ha tenido que enfrentar ni más ni menos que con el Real Madrid Castilla.

El conjunto blanco fue el primer en marcar, adelantándose en el Estadio Johan Cruyff a los 13 minutos por mediación de Nico Paz. Sin embargo, el flial azulgrana puso el 1-1 pronto en el marcador gracias al tanto logrado por Chadi Riad a los 19 minutos. Antes del descanso, los blaugranas se adelantaron con un gol del malaguista Roberto (44').

Así se llegó al descanso en un partido en el que el Madrid no se rindió y C. Dotor puso el 2-2 a los 68 minutos de juego. Luismi Cruz volvió a adelantar a los 76 minutos al cuadro culé. El propio Luismi Cruz firmó cuatro minutos más tarde el 4-2 final.

El partido de vuelta se disputará en Valdebebas el próximo 11 de junio a partir de las 20:00 horas.

⌚️ Min 43: GOOOOOOL DEL BARÇA ATLÈTIIIIC!! GOOOOL DE ROBERTOOOO!! (2-1)⚽️ Gran recuperació de Luismi Cruz en fase de creació i assistència a Roberto, que supera amb qualitat la sortida del porter!#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/LLbXp0RVtL — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 3, 2023

Usama, en el escaparate

El Málaga siempre ha tenido en Marruecos un gran caladero donde conseguir talento joven. Ejemplos hay de sobra, recientes y no tanto. Pero en el presente hay un futbolista muy interesante que está en el escaparate con su selección: Usama Arhoun. El futbolista, de banda pero versátil, ha jugado esta campaña en el División de Honor Juvenil y ahora se muestra en un torneo con los jóvenes Leones del Atlas. Existe, no obstante, un inconveniente que no es menor: finaliza contrato.

"El atacante del Juvenil ‘A’ que compite en División de Honor, cuyo equipo ya finalizó la temporada 22/23, ha sido convocado por su país de origen para la disputa del torneo internacional de Tolón, localidad francesa situada entre Marsella y Saint Tropez. El jugador malaguista se incorporará a la concentración del combinado norteafricano el domingo 4 de junio", informó el Málaga hace unos días.