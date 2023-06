Usama Arhoun, otra perla del Málaga en el escaparate

El Málaga siempre ha tenido en Marruecos un gran caladero donde conseguir talento joven. Ejemplos hay de sobra, recientes y no tanto. Pero en el presente hay un futbolista muy interesante que está en el escaparate con su selección: Usama Arhoun. El futbolista, de banda pero versátil, ha jugado esta campaña en el División de Honor Juvenil y ahora se muestra en un torneo con los jóvenes Leones del Atlas. Existe, no obstante, un inconveniente que no es menor: finaliza contrato.

"El atacante del Juvenil ‘A’ que compite en División de Honor, cuyo equipo ya finalizó la temporada 22/23, ha sido convocado por su país de origen para la disputa del torneo internacional de Tolón, localidad francesa situada entre Marsella y Saint Tropez. El jugador malaguista se incorporará a la concentración del combinado norteafricano el domingo 4 de junio", informó el Málaga hace unos días.

El 49º Torneo Maurice Revello contará con la participación de Francia, México, Japón, Costa de Marfil, Catar, Panamá, Costa Rica, Australia, Venezuela, Arabia Saudí, Togo y la citada Marruecos. El combinado norteafricano manda a su generación sub 20 a pesar de que es una competición sub 23. Es parte del plan marroquí para ir preparando las siguientes generaciones de internacionales.

Usama ha sido un fijo con Marruecos. No hace muchos meses estuvo con la sub 20 de su país en un torneo en Murcia. En la cantera blanquiazul siempre ha estado bien mirado y ha logrado destacar. Fue uno de los jugadores del Juvenil A de Luis Bueno y Álex Calvo que eliminó al Barça de la Copa del Rey y casi hace lo mismo con el Real Madrid .

La cuestión es que la indefinición del club en muchos aspectos en la actualidad está jugando en contra de La Academia, que tiene unos ritmos y necesidades propios. Un talento como Usama, de momento, acaba contrato y saldrá de Málaga si nadie en la entidad lo remedia.

🔴 Morocco unveil their squad for the @TournoiMRevello 2023 🇲🇦 Find out the 2⃣4⃣ players who will represent @EnMaroc during the #TMR2023 ➡️ https://t.co/EZU43u6fd0 pic.twitter.com/wA4g1GMIiJ