Roberto y Einar Galilea, primeros héroes

El Málaga CF se llevó sus primeros tres puntos de la temporada en su estreno liguero en La Rosaleda contra el filial del Atlético de Madrid por 2-1 con goles de Einar Galilea y de Roberto Fernández, tras haber disputado un gran enfrentamiento, donde el planteamiento de Sergio Pellicer fue bastante valiente.

El conjunto de la Costa del Sol comenzó a la ofensiva y presionando muy alto. Los discípulos de Luis Tevenet no eran capaces de pasar del centro del campo en los primeros compases. Además, la combinación entre Dani Lorenzo y David Larrubia con Dioni Villalba como segundo delantero propició un gran juego asociativo que dificultó a la defensa rojiblanca su trabajo.

Esto llevó al primer gol blanquiazul. El tanto lo anotó Roberto Fernández como fruto de la presión alta y gracias a una gran definición, pese a que intentase robarle el esférico un defensa. El delantero se mostró contento en la rueda de prensa tras el partido: "La verdad que para mí meter este gol ha sido increíble. En la pretemporada, he tenido paciencia porque los de liga son los importantes".

Además, confesó que el entrenamiento personalizado de disparos a puerta ha visto recompensa: "Pienso que entrenar en solitario me ha ayudado. Además de ese día, lo he hecho más veces y espero que me ayude a marcar más goles".

Después de esto, el cuadro rojiblanco anotó antes del descanso, pero, tras el paso por el túnel de vestuarios, el cuadro blanquiazul volvió a volcarse al ataque de forma progresiva hasta que en el minuto 93 Einar Galilea marcase con un cabezazo tras un saque de esquina. "Creo que este gol nos va a hacer creer que siempre se puede marcar hasta el final y nos hará luchar hasta el pitido final", argumentó el central, que recordaba cómo fue el tanto: "Voy al duelo arriba, hay un amago que hace dudar al portero. Son tres puntos importantísimos y a seguir en el camino, que estamos trabajando bien. El equipo creyó y lo intentó de todas las maneras. En el 93 se anota el gol que te hace llevarte los tres puntos, pero hay que quedarse con la manera que hemos ido todos a una. Tenemos que seguir, aquí en casa con nuestra gente es más fácil". El defensor blanquiazul cree que “luchar hasta el final puede ser la clave para todos los partidos que quedan”. Aunque, como ya dijo en su presentación sobre la cantera, “hay un talento descomunal, me da envidia porque es innato y nos va a dar muchas alegrías” y cree que “ver a gente de Málaga es bonito de ver para el aficionado”. “Tenemos muy buen grupo, creemos las ideas del míster y vamos todos por el mismo camino. Lo importante es ir todos a una, el trabajo diario y creer es la clave. Lo que estamos aquí somos los que vamos a pelear por este escudo, y plena confianza en todos los integrantes de la plantilla”, aseguró.

Roberto Fernández no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el tanto anotado por su compañero: "En ese momento, estábamos diciendo que iba a ser gol y cuando ha entrado, nos hemos vuelto locos".