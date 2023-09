Roberto Fernández, orgulloso: "Que me comparen con Catanha es un lujo"

Roberto Fernández es el nombre de moda del Málaga CF. El delantero está en un momento de dulce, dado que lleva dos partidos consecutivos marcando en Primera Federación. El ex del FC Barcelona está haciendo una gran dupla con el malagueño Dioni Villalba, con este segundo centrado en una faceta más asociativa. El futbolista oriundo de Puente Genil ha hablado para Radio Marca Málaga.

El jugador no desaprovechó la oportunidad de aclarar lo sucedido con la propuesta del Brescia italiano: "Nos pusimos en contacto con el club para la oferta, me dijeron que contaron conmigo. Presenté la oferta, pero mi prioridad era seguir en el Málaga, el club de mi vida, un sitio donde he adquirido los valores que tengo".

Además, habló de la euforia tras el tanto ante el Atlético Baleares: "Me volví loco, en ese momento no me acordé de que no se podía saltar a la valla; cuando ves a 50 locos gritándote, pues yo también. Todo el mundo empezó a gritarme, diciendo que vamos a remontar. Además, soy un jugador que celebra los goles con muchas rabia porque es la recompensa al tanto trabajo que hago".

También comentó sobre el famoso entrenamiento específico de cara a portería. "Es verdad que lo he hecho más veces, le tengo que dar la confianza porque eso viene muy bien a los delanteros. Se están quedando los delanteros y los mediapuntas; soy consciente que eso ayuda mucho a los jugadores de ataque, también a Dioni y a mí", aclaró.

El atacante habló sobre la cesión en el FC Barcelona: "Lo del Barça fue un año para mejorar futbolísticamente, sabía que ahora tengo que romperla; me enseñaron muchas cosas allí. Sí, es verdad que podía haber opciones de seguir allí, mi intención era siempre volver al Málaga y poder hacerme un hueco aquí".

"Son dos años, madura más, sales fuera de casa, haces más entrevistas; vas mejorando y madurando en todos los sentidos. Es una mili porque el Barça te enseña muchísimas cosas, el entrenar con el primer equipo, con tantas estrellas, pues la verdad que eso ayuda mucho. Recuerdo que Araujo me pilló alguna vez en un entrenamiento", añadió.

Por último, Roberto comentó su gol en La Rosaleda y de la afición: "Puede ser que sea el que más he celebrado. No he metido tantos goles, también en el equipo de División de Honor. La afición es una locura, de Primera; el 2-1 del otro día viene por la presión de la gente, nos tienen que llevar en volandas, para que ganar en este campo sea complicado. Mi familia me está viendo en un buen momento, todos se juntan en casa y se vuelven como locos para vernos". "El apoyo de la afición es muy grande, me siento feliz aquí, con esos mensajes tan positivos, ojalá pueda meter un doblete el sábado. Que me comparen con Catanha es un lujo, haré algo si marco, espero que al menos no me saquen tarjeta", concluyó.