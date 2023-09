Alfonso Herrero: "No hablamos de ascenso porque estamos construyendo algo sólido"

Alfonso Herrero ha llegado a Málaga para convertirse en sueño y señor de la portería del conjunto entrenado por Sergio Pellicer. Está llamado a ser uno de los líderes del nuevo equipo de la entidad de Martiricos en su aventura para regresar al fútbol profesional tras su fatídico descenso a Primera Federación. El arquero habló en la Cadena SER para SER Deportivos.

El guardameta se mostró bastante positivo con la plantilla: "He visto al equipo bien. Llevamos trabajando bien desde que empezó la pretemporada, dentro de que algunos han venido hace poco y nos estamos conociendo, pues estamos demostrando que los partidos ante nosotros serán difíciles". "No hablamos de ascenso, porque estamos construyendo algo sólido", confesó.

Se le vio comprometido con mantener la portería a cero: "Ese es el próximo objetivo empezando por este mismo fin de semana. Se está haciendo buen trabajo a nivel defensivo, pero se está viendo que en esta categoría será difícil también para cerrar los partidos. Ya que no llegaba el tercer gol, pues creo que se hizo un buen partido en el aspecto de que cuando las cosas no salieron como queríamos, pues, fuimos un bloque sólido y no recibimos gol". Le quitó algo de hierro al asunto. "Al final, todos los goles del fútbol vienen de errores. Es cierto que puede que en ligas como Primera y Segunda División haya menos, pero esto es así", argumentó.

Alfonso se mostró encantado con el grupo humano del equipo: "Me he encontrado un vestuario muy fresco y un gran equipo de trabajo. Creo que junto con la directiva, pues estamos remando todos en la misma dirección. Además, creo que el mensaje que se está transmitiendo es muy transparente y el mismo tanto hacia dentro como hacia fuera".

Además, reconoció los motivos de su llegada a la Costa del Sol: "La verdad que fue todo muy rápido y me llamó mi representante para decírmelo y Loren Juarros también, al igual que el Sergio Pellicer y tuve poca duda. Los trenes pasan y hay que cogerlos. Estoy encantado de estar aquí. Las categorías son importantes, pero hacer algo importante en un club y una ciudad va por delante en mi lista de prioridades".

El arquero confesó informarse antes de fichar. "Pregunté a gente antes de venir sobre el equipo y también sobre el club, pero todos con los que hablé me dijeron que la oportunidad era muy bonita y que no está pagado con dinero ni con categorías y yo estoy en esa línea", comentó.

Tampoco desaprovechó la oportunidad de hablar de la afición en el estreno liguero: "Sabía que iba a haber bastante gente, pero estuvo por encima de las expectativas de todos. Sobre todo, lo que animó la gente y cómo nos empujaron hacia ese gol". Además, contó su experiencia como adversario: "Es una pasada. Como rival, es muy difícil cuando aprieta tanto el estadio y desde dentro es muy bonito. Esos primeros minutos contra el Atleti 'B' se me puso la piel de gallina. Creo que este año va a ser muy importante que haya una buena comunión entre el equipo y la afición porque van a haber partidos muy difíciles".

Alfonso Herrero habló de sus visitas a la localidad en su estancia en el Marbella FC: "En la época que estuve en el Marbella, era momento de COVID, pero vinimos a la ciudad cuando pudimos hasta que nació mi niña".

Por último, tuvo buenas palabras para algunos de los jóvenes como David Larrubia y Dani Lorenzo: "Son dos muy buenos jugadores que nos van a dar mucho durante el año". Además, hizo lo propio sobre el portero Carlos López: "Es una muy buena persona que está siempre trabajando y aprendiendo y buscando la mejora. Un gran profesional. Tiene un gran futuro. Le va a ir fenomenal y tenemos una gran competición muy sana".