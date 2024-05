Roberto: "Un ascenso con el Málaga CF te puede cambiar la vida"

Roberto Fernández Jaén (Puente Genil, 2002) llegó a Málaga en edad cadete, desoyó ofertas tanto en verano como en invierno pasados para guiar al equipo al ascenso tras curtirse varios años en la Academia. Y ahora está en ese momento preciso. Se adentra en un territorio que conoce. El año anterior compitió con el filial del Barcelona y metió un gol al Real Madrid Castilla. Ha doblado sus números de la temporada anterior, ha metido 15 goles y ha entrado en otra dimensión como jugador. Es posible juegue sus últimos partidos como malaguista, pero sueña con el tanto del ascenso.

-Están en el momento que llevan esperando toda la temporada.

-Al final llevamos todo el año trabajando para un objetivo, por otras circunstancias tiene que ser mediante el play off, pero creo que hemos podido llegar de la mejor manera posible, ganando los dos últimos partidos y vamos a darlo todo para poder cumplir el objetivo. Sobre todo el partido aquí en casa, el Antequera, fue un resultado muy bueno, 3-0. Luego vamos a Madrid, que al final llevaba buena racha en Castilla, cuatro partidos ganando desde los últimos cinco y también ganamos allí. Y era bueno terminar ganando, hemos terminado las dos últimas jornadas y a plantearnos de la mejor manera posible.

-Un filial enfrente, siempre un arma de doble filo.

-El Celta tiene gente con talento y que saben jugar, pero también igual son jóvenes. Como todos los filiales, yo estuve el año pasado en el del Barça y al final, si tienes el día, te pueden hacer de todo, pero hay veces que no tienen su día. Al final son chavales jóvenes, son como nosotros, son rápidos arriba y si tienen el día nos lo pueden complicar. Ellos tienen bastantes buenos jugadores, también hay varios jugadores que están jugando ya en Primera, que bajarán seguramente. Esperemos que haya un duelo bonito y que nos lo llevemos para casa. Un filial no tiene la presión de ascender. Si tienen el día, pueden generarnos dudas, pero somos el Málaga y tenemos que sacar esta eliminatoria adelante. Con el Barça B no teníamos la presión de subir. Jugábamos con más tranquilidad, pues aquí igual. Pero repito que somos el Málaga.

-Es una temporada larga. ¿Cómo llega de cabeza y de piernas a este momento?

-Sí, sí, sí, bien, bien. Al final, después de un año las piernas van pesando, pero es verdad que me encuentro muy bien. Estoy muy bien de piernas. En Madrid me quitó el mister por la amarilla. Se me fue un poco la olla. Descansado, físicamente muy bien y preparado para el fin de semana. Aquí los físios y los preparadores físicos nos hacen recuperar bastante bien y me encuentro perfecto para afrontar los play off de la mejor manera posible.

-Está la bala de la vuelta en La Rosaleda.

-La conexión con la afición es súper clave. Yo creo que la hemos recuperado la conexión con ellos, total 100%, y yo creo que ellos también están con nosotros y vamos ahí todos una y esperamos que salga todo bien. Cada partido va a ser una final. Vamos a tener a toda Málaga apoyando y hay que darlo todo ahora. Hay que ir a Vigo a ganar. En el caso que no se pueda, 30.000 almas aquí que nos van a llevar en volandas para pasar la eliminatoria.

-¿Llega en su mejor momento?

-Me veo preparado, la verdad, para este momento. Yo ya el año pasado viví un play off, acabé metiendo goles y este año al final lo he doblado las cifras y me veo con muchas ganas y con posibilidad de seguir marcando goles y ayudando al equipo. La verdad que estamos muy bien, motivados, con muchas ganas y vamos a darlo todo y va a salir todo bien seguramente. Da igual la tabla de pichichi, solo quiero ayudar al equipo, es lo que intento durante todo el año. Y si puedo acabar con más goles, pues mejor. No me esperaba estas cifras. No quería ponerme una cifra, sino que todo fuera fluyendo durante la temporada y ha ido bastante bien.

-¿Se sueña mucho?

-La verdad que todos tenemos ilusiones y creo que todo el equipo ha soñado con ese momento y hay que visualizar las cosas, como bien se dice, y nosotros lo vemos, lo podemos visualizar para que se haga realidad. Lo que tiene este equipo es creer hasta el final. Sabíamos que, hasta que se pudiese conseguir matemáticamente la tercera plaza, pues se podía conseguir y ahí se ha visto. Ahora llega la hora de la verdad, lo bonito, lo que todo el mundo quiere jugar y ver. Con muchas ganas.

-¿Pesa la camiseta? ¿Hay presión?

-Somos conscientes que podemos formar parte de la historia del club. Lograr un ascenso con el Málaga te puede cambiar la vida, escribir algo en la historia y lo podemos hacer. Todo el mundo cree en el ascenso. Y si alguno no cree, tiene que hacerlo. Los jugadores creemos y esperemos que salga todo bien. El ascenso es un reto, ilusión y un sueño. Y con un club en el que estás desde pequeño. Hay mentalidad positiva. Nos ha ayudado lo de estas dos semanas. Me he imaginado el gol del ascenso bastantes noches. Pero sobre todo me he imaginado el ascenso. Da igual el goleador, como si lo meta Alfonso Herrero y que se pueda cumplir. Nunca se sabe. Pero es un sueño poder ascender con el club y marcar una historia. Si se asciende, soy capaz de tatuarme la fecha del ascenso.