Roberto, sobre el posible penalti: "Creo que lo era"

El Málaga CF sale reforzado de la ida en La Rosaleda en la final del play off de la fase de ascenso a Segunda División en la que Roberto Fernández sale como la estrella del partido tras conseguir un doblete para poner el 2-1. Tras esto, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El delantero dejó claro que creía que era pena máxima la acción sucedida en la primera parte: "No he visto las jugadas todavía, es cierto que el defensa cae y me hace caer. Creo que es penalti, pero nada. El de la segunda vuelta han sido varios choques y no creo que sea, pero el de Einar creo que es muy claro".

Tras esto, hizo una valoración de lo sucedido: "Es un equipo bastante duro y complicado que iba muy bien a la disputa. Nos llevamos la victoria, es cierto que podríamos haber metido un gol más, pero nos vamos con esa ventaja a la vuelta. Tenemos una pequeña ventaja que siempre es bienvenida. Podríamos haber metido un gol más. Vamos a Tarragona a darlo todo y a intentar hacer lo que vinimos buscando". Además, se mostró como en una nube por el gran momento por el que están pasando: "Creo que es una cosa tan gran lo que estoy viviendo este año. Estoy dando tanto al club que me ha dado todo de pequeños, pero tengo que vivirlo todo con los pies en el suelo, sin subirme a ningún sitio y a ver si puedo ayudar en la vuelta con un gol más".

Tampoco dejó pasar la oportunidad de comentar su limitación para las tarjetas en este duelo de ida: "Sabían lo de la amarilla y me han buscado lo máximo posible, pero hemos salido bien, y estaremos en el partido de vuelta". "Viví el penalti con mucha tranquilidad, Es verdad que tenía mucha gente detrás. Lo suelo tirar al otro lado, pero creo que lo he tirado bien", añadió sobre su definición en el lanzamiento de once metros.

Roberto tuvo que responder sobre su buena marca de dianas de este curso: "Trabajo para intentar meter la mayor cantidad de goles. Estoy en racha y lo estoy aprovechando en el mejor momento". "La gran mayoría son malagueños o somos malaguistas. Ese sentimiento de pertenencia está ayudando mucho. No hemos conseguido nada y si logramos vencer, pues ya celebraremos como malaguistas", comentó sobre el grupo tan unido que hay.