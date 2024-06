Pellicer: "Estamos a un gol, pero en Tarragona nos espera alto voltaje"

Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Pellicer es consciente que aún queda una buena rampa para que el Málaga CF regrese al fútbol profesional. Partido de ida esperado ante el Nàstic, con tensión, pocas cosas y decidido por detalles microscópicos. Se lo llevaron los blanquiazules. "La verdad es que el equipo tuvo personalidad. Ha sido un partido de alto voltaje. Los chicos compiten de una forma brutal. No hemos dado nuestra mejor versión con el balón. Una pena esa jugada de la segunda parte nada más arrancar, luego es verdad que nos hicieron daño con las transiciones. Generamos situaciones, no tantas. Cuando tuvimos calma, nos generaron superioridad pero su peligro fue escaso. Un combate de boxeo. El equipo sabe reaccionar. Sabemos la fortaleza del rival, nos espera un partido de alto voltaje en Tarragona, es un rival que nos podrá las cosas difíciles. Esto no tiene nada que ver con un partido de liga, situaciones distintas, partidos mucho más cerrados, pero es verdad que se ha abierto en ciertos momentos. Sabíamos de su juego, tienen situaciones muy trabajadas. Nos hemos equivocado por momentos, jugando a lo que ellos querían. Pero no tiene nada que ver. Ha sido un golpe duro ese 1-1, la reacción del equipo. Cuando dimos cuatro pases en campo rival, cambiamos el chip, lejos de nuestro área. Respetando esas tarjetas y había que sacrificar a uno, sin estar tan expuesto. Lo de Kevin y Jokin, obligados por descanso. Muy contento por el trabajo de los chicos, queda lo último", explicaba Pellicer.

David Vidal, técnico del Nàstic, empieza a jugar la vuelta y se quejaba del arbitraje. "Tienen un trabajo muy difícil. Tenemos que estar por encima de todo eso, de lo que diga el entrenador rival, por encima de esas situaciones. Nos estamos jugando el ascenso, al igual que los árbitros, lo quieren hacer lo mejor posible. Nos tenemos que ayudar entre los profesionales. Hay que tener empatía en este tema", contemplativo Pellicer. "En una eliminatoria son factor campo, era muy importante ganar hoy. Los inicios son importante, hablamos de no tener pérdidas. Que cada acción sea la mas importante, si marcas un gol o te marcan, ya el mirar a la próxima jugada. En el descanso he comentado al grupo de hacer un partido largo y buscar el segundo. Te queda ese debe, pero el rival juega. Ha habido errores, también por cosa del rival, que te los provoca. Ha ganado el equipo que ha puesto mas alma e intensidad. Por cómo nos hemos ido la primera parte, con las amarillas, también pensamos dar descanso a Roberto pero hubo cambios que se precipitaron. He visto al equipo bien, no demasiado con la pelota, pero es normal en estas situaciones, donde la pelota se quiere soltar rápido. Nos ha costado. Cuando lo hemos hecho, que han sacado debajo de la línea, me ha faltado que repitiéramos un poco más. El equipo está con una autoestima enorme. Nos espera un partido muy duro, pero confiado en que demos nuestra mejor versión, que hoy no lo fue", añadía en ese análisis. De ese 1-0 extraño, donde Godoy metió una pelota en el campo. "No la he visto. Sí que es verdad que me han dicho que había otro balón. No puedo opinar".

"Estamos fuertes. Es una acción que esta trabajada, que te da mucha alegría, de ese trabajo de cuerpo técnico. Va a ser clave el balón parado, ellos también son muy buenos. Y lo va a marcar la eliminatoria. Digo que el equipo no ha tenido su mejor versión con la pelota. Hay que calmar mucho los ánimos. Hoy ha entrado Jokin, David Larrubia, Einar, Kevin, otros jugadores que han entrado. Están todos enchufados y en la mejor versión. Estamos a un gol, es la idea que tenemos y que tenemos que pensar en la vuelta. A lo mejor aparece otro y ni es Roberto. Esto es algo inexplicable. De cómo nos alientan en momentos complicados. Haremos trabajo de recuperación. Es posible que el miércoles nos vayamos a Marbella, para alejarnos de aquí, y preparar una semana ilusionante", desarrollaba el técnico de Nules. El cómo se gestionó esa posible suspensión de Roberto en la vuelta. "Es mucho más sencillo. Sabiendo que tiene que ir al límite. Ha mejorado muchísimo, de darle continuidad al juego. Está en un estado de forma brutal. Que fuera él, que fuera al límite, en ese cuerpo técnico. Es un máster muy importante, en esa gestión emocional, es muy importante que los dos goles".