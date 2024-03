Roberto: "Ya sé que no me van a pitar nada a favor"

El Málaga no logró pasar del empate ante el Linares Deportivo en un fin de semana lluvioso en el que la única noticia buena fue el regreso de Ramón Enríquez a los terrenos de juego y el gol de Roberto para salvar un punto muy importante para hacerse con la tercera plaza. Al concluir del duelo, el delantero de Puente Genil atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El atacante tuvo unas palabras para el colectivo arbitral: "Creo que me estoy acostumbrando a la categoría y ya sé que no me van a pitar nada a favor". Tras esto, fue crítico también con el rendimiento de su equipo: "La verdad que somos conscientes de que ha sido de las peores primeras partes de la temporada. La afición no se la merecía. Queríamos darle la vuelta y lo hemos intentado".

Roberto Fernández dejó claro de que el cuadro de la Costa del Sol necesita darle la vuelta a la situación para lo que le depara en las próximas semanas de competición: "Creo que tenemos que darlo todo hasta el final en estas jornadas que nos quedan. Tenemos que pillar una buena racha, pero si no llegamos al ascenso director, pues llegar en buena forma a los playoffs". "Creo que es cuestión de rachas. Nos falta crear más ocasiones y espero que todo se mejore para el resto de partidos", añadió sobre el motivo del mal momento de la ofensiva de la entidad de Martiricos.

Por último, tuvo unas palabras al respecto del esperado regreso de Ramón Enríquez 343 días después de su lesión ante el Lugo en tierras gallegas en la recta final del pasado curso en la categoría de plata del fútbol español: "Tenemos una relación muy buena y al verlo saltar al estadio nos ha dado una alegría a todos".