Esteban Rolón ya es oficialmente jugador de Boca Juniors. El argentino fue presentado este pasado jueves en las instalaciones de la Bombonera junto a otro refuerzo xeneize, Norberto Briasco, ambos procedentes de Huracán tras una buena campaña. Por el ex malaguista Boca pagó 500.000 dólares (unos 420.000 euros), la cláusula de rescisión que poseía tras firmar por Huracán libre, tras ser uno de los jugadores incluidos en el ERE por el Málaga.

"No digo presión, digo responsabilidad, que estoy dispuesto a asumirla. Espero hacerlo de la mejor manera. Voy a ayudar desde lo que me toque, a disposición del técnico. Lo antes posible queremos arrancar, conocer a los compañeros, el día a día, muy importante. El mundo de Boca habla de adaptación, con Beto lo veníamos charlando y ya queríamos arrancar", eran algunas de las palabras del argentino, que desea adaptarse al equipo cuanto antes: "No tuve contacto con ningún compañero. Con Lisandro López compartí unos meses en el plantel. Estoy contento por venir con Briasco. Estamos disfrutando, para empezar mañana igual que yo".

En el Málaga CF no tuvo fortuna Rolón, que no cuajó su fútbol, muy diferente a lo que demuestra en Argentina: "Yo me siento cómodo en mitad de cancha, es decisión del técnico si juega con uno o dos volantes. Vamos a dar lo mejor desde el lugar que nos toque. La experiencia siempre suma, jugar en otros estadios, otros rivales. Por eso esperamos hacer la adaptación lo más rápido posible. Román [por Riquelme] nos dijo que estaba contento, no sé si tanto como nosotros. Le agradecimos a él y a todo el consejo".

"En enero no se pudo dar. Le agradecí a Huracán, teníamos pensado una salida que beneficie al club y a mí. La oferta nos sirvió. Se hablaron muchas cosas y sólo tengo palabras de agradecimiento. Sin problemas con nadie", reconocía también Rolón, que negocia con Boca Juniors desde hace meses, desde poco tiempo después de fichar por Huracán.