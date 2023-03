Así sería La Rosaleda del Mundial 2030, un estadio futurista

La Rosaleda o, mejor dicho, un nuevo estadio de La Rosaleda se proyecta con vistas a formar parte de la candidatura ibérica que aspira a organizar el Mundial de Fútbol de 2030. ¿Cómo será la ampliación ¿Cómo se verá el estadio? Algunas preguntas ya tienen su respuesta después de la presentación del proyecto de ampliación del recinto de Martiricos, con unos aires modernos, casi futuristas, y que colocarían al feudo malacitano entre los campos más destacados de España.

Estuvieron representantes de las tres instituciones propietarias a partes iguales del estadio de La Rosaleda: El presidente de la Diputación, Francisco Salado; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal; y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. El acto se celebró en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Málaga es una de las ciudades que aspiran a formar parte de la candidatura ibérica, en la que España, Portugal y ahora Marruecos pretenden organizar el campeonato en una alianza sin precedentes. La Rosaleda, que apenas pasa los 30.000 espectadores de capacidad, se queda corta para las exigencias de la FIFA en estos asuntos. Por eso las instituciones quieren realizar esta inversión en la que el campo tendría capacidad para alrededor de 45.000 personas y ha sido proyectado por Dorronsoro Arquitectos, encargados entre otras construcciones en la capital de las llamadas Torres de Martiricos, visibles desde el estadio y viceversa.

Se atisban cambios estéticos importantes, sobre todo en la zona exterior, donde se ve un recinto totalmente cubierto por viseras y unos accesos que poco o nada se parecen a los actuales. Eso sí, en la imagen proyectada hay ciertas 'licencias' porque faltan elementos (edificios y otros espacios públicos) que actualmente conforman el entorno de Martiricos.

Se prevé que se pueda incluir un hotel y espacios comerciales que revitalicen la zona y puedan provocar que el uso del estadio y sus alrededores no se limite solamente a los días de partido. Aunque los gastos correrían a cuenta en principio de las instituciones a partes iguales, se pretende involucrar a la hotelera de turno para sufragar parte de la construcción. El presupuesto estaría entre los 70 y los 110 millones.

Iría fuera el Anexo y tampoco queda claro cómo se va a resolver con el instituto adyacente, algo que queda en manos de la Junta. Dentro de cómo se imagina el nuevo estadio, también se pretende conseguir que la cubierta superior sea visitable por cualquier viandante.

Transformación del entorno

Raúl López, concejal de movilidad, explicaba en septiembre que "no es solamente meter 2.000 plazas de aparcamiento, es ver qué pasa el día después del Mundial. Tenemos que hacer que sea sostenible, si no tiene retorno, que al menos no dé pérdidas. No podemos cometer esos errores. Hay que construir accesos y servicios. No es cuestión de poner una grada más y ya está, es un proyecto que tiene que quedar para la posteridad".

Todavía no hay estimación del coste que puede llegar a tener, según el edil: "Los 40.000 netos algunos no computan. No iremos a 40.000 redondos, algo por encima para tener cintura. La siguiente fase es complicada. Más de 60.000 no lo valoramos, es doblar la capacidad, habría que hablar de otras cosas que no se podrían hacer allí. Estamos esperando a los arquitectos, obteniendo información de ampliaciones parecidas, errores y aciertos de cada uno. Luego hay que plasmarlo en la geografía y orografía de Málaga. Tenemos el río por un lado y viales por el otro. Tenemos que llevarlo a la realidad física de Málaga".