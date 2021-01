La Rosaleda opta al España-Grecia y al España-Kosovo

La Rosaleda opta a organizar dos partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que se disputarán el próximo mes de marzo, en los que España debe recibir a Grecia y Kosovo los días 25 y 31 de marzo a las 20:45 horas. Tras el sorteo celebrado en diciembre ya se conocieron los grupos de clasificación. Por la circunstancia de la pandemia, empieza la clasificación antes de que la Eurocopa se haya celebrado (junio 2021). Serán, igualmente, los últimos partidos oficiales antes de la gran cita continental. Y Málaga tiene opciones serias de acoger esos partidos. Están las conversaciones abiertas y, en un sentido u otro, debe conocerse en pocas semanas las fechas la decisión. Siempre, claro, a expensas de cómo evoluciona la pandemia y si la FIFA decide seguir adelante como está previsto.

Como publicó Marca, la Federación ya ha reservado las instalaciones de Marbella en las que el pasado mes de noviembre estuvo la selección sub 21 para jugar en el Antonio Lorenzo Cuevas dos partidos oficiales, ante Islas Feroe e Israel, para preparar en marzo este doble enfrentamiento que, en medio, tendrá un encuentro en Georgia, el domingo día 28. Las relaciones con la Federación de las instituciones malagueñas y andaluzas son excelentes, dan fe la citada visita sub 21, los eventos de fútbol sala (Copa de España, Liga y Copa del Rey), las fases de ascenso a Segunda B y Segunda A en toda la provincia o la semifinal de la Supercopa que acogerá La Rosaleda entre el Madrid-Athletic la próxima semana.

Es una fase de clasificación exprés, con tres partidos por fecha FIFA, que para España se dilucidará en marzo, septiembre y noviembre (en octubre es la Final Four de la Liga de Naciones), así que son encuentros importantes para el equipo de Luis Enrique, cuya última aparición fue el espectacular 6-0 ante Alemania en La Cartuja. Una España renovada y que ilusiona, con mucha juventud, antes de la Euro 2021 y con el Mundial de Catar (diciembre de 2022) en el horizonte.

La Rosaleda ha sido sede en los últimos años de varios partidos amistosos de la selección, contra Costa Rica, Venezuela y Francia, pero hay que remontarse a 1982 para encontrar un partido oficial de España en el coliseo malaguista, fue contra Islandia el 27 de octubre de ese año, en la clasificación para la Eurocopa de 1984. Ganó 1-0 el equipo dirigido por Miguel Muñoz.

Las conversaciones no están cerradas aún, pero deben acelerarse en las próximas semanas porque todos los protocolos exigen una planificación para viajes y permisos. Hay alguna otra ciudad interesada. Parece inviable ahora mismo que pueda haber público en las gradas, pero habrá que aguardar a la evolución de la pandemia y al ritmo de vacunación. Además, se da la circunstancia de que el duelo ante Kosovo está en solfa porque no es una nación reconocida por España. Hubo un precedente de un enfrentamiento con un equipo de ese país, precisamente, por parte del Rincón Fertilidad, en febrero de 2019, ante el Istogu en la EHF, que se jugó en suelo español. Es un asunto diplomático que también se deberá resolver en breve.