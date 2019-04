El sueño de traer España a La Rosaleda

En el turno de ruegos y preguntas de la Junta General Extraordinaria del Málaga, la Asociación de Pequeños Accionistas realizó una propuesta para solicitar la disputa de un partido de la selección española de fútbol en el estadio de La Rosaleda. Además, uno de carácter oficial.

Este medio se puso en contacto con el club para conocer su postura al respecto. En la entidad explican que ahora mismo es complicado llevarlo a cabo hasta que no se sepa bien en qué categoría estará el Málaga la próxima temporada. En el caso de continuar en Segunda División, sería muy complicado cuadrar el calendario puesto que LaLiga 1|2|3 no para en las fechas FIFA. Además, mover a la selección supone un coste elevado que la entidad no sabe si es asumible.

La última vez que España jugó en el estadio de La Rosaleda fue el 13 de octubre de 2017, un encuentro amistoso contra la selección de Costa Rica que terminó con un contundente 5-0 con Isco brillando. Anteriormente, también hubo manita a la Venezuela de Rondón el 29 de febrero de 2012. Habría que remontarse al 6 de febrero de 2008 para otro precedente. Hubo victoria por 1-0 ante Francia.