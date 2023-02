Cruce de reproches entre Sergio Pellicer y Rubén Albes

No le sentaron bien a Sergio Pellicer actitudes y declaraciones del Albacete antes del partido y lo refrendó en la sala de prensa. Pidió humildad al club manchego y se refirió a palabras de Rubén Albés, técnico local, hablando del guateque que podía haber, en relación a una serie de eventos preparados para atraer público al Carlos Belmonte. No lo entendió así el técnico malaguista. "Vinieron a jugar a Málaga y estaban muy mal y le tuvimos máximo respeto. Nosotros hemos perdido la humildad y mira dónde estamos", decía Pellicer.

Se le preguntó a Albés por las palabras de Pellicer. "Me da mucha pena que un compañero de profesión haya malinterpretado mis palabras. Le tengo mucho respeto al Málaga CF como institución y al mister, de hecho uno de mis ayudantes tiene una gran relación personal con él y sé que es un buen tipo aunque yo no lo conozca mucho. Fue una respuesta a un evento, una fiesta, a un guateque para los aficionados, mis palabras fueron para que le gente estuviera con el equipo, para que no sea sólo fútbol sino también espectáculo, a vivir la experiencia que rodea al partido. Hablo de que ojalá pudiéramos completar esa fiesta con nuestro partido, en ningún momento siento que haya faltado al respeto, hablé con mucho respeto del Málaga CF y sobre la situación que estaba", decía el técnico gallego.

Sobre el partido, Albés dijo que "para mí hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada, a ritmo altísimo, con un número de ocasiones muy elevado. Con 10 contra 11 se ha puesto todo más de cara, pero hemos gestionado muy bien la ansiedad de ir abajo con un jugador más. La pena es no haber sido más eficaces, un gol más y cerrábamos el partido. Es para estar felices. A los equipos hay que valorarlos por las capacidades de irse adaptando a escenarios inesperados", señalaba el técnico del equipo manchego.