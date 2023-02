Pellicer: "Las palabras no sirven de nada porque sólo vale ganar"

Dura derrota del Málaga CF en el Carlos Belmonte ante el Albacete, mucho más después de tenerlo todo de cara. El conjunto de Pellicer consiguió darle la vuelta a la contienda, pero la auto expulsión de Luis Muñoz lo cambió todo. "Esa acción es clave, es cierto. Ya el otro día nos ocurrió y justamente los tres partidos que estoy, son 180 minutos, y resulta que en el minuto 60 o 70 llevamos un 30 o 40 por ciento en inferioridad numérica y así es muy difícil en la situación que estamos. Situaciones de expulsiones en las cuales es por error nuestro. El partido ha empezado muy de cara para el Albacete, un equipo que está muy bien trabajado y cuando se está en esa situación se tiene una racha muy positiva. Hemos pasado 10 minutos de incertidumbre. En un inicio de juego elaborado, se nota la trasferencia del trabajo y las acciones a balón parado sumaron, nos hicieron creer y a partir de ahí creo que era otro partido", se lamentaba el técnico de Nules al confirmar que la cartulina roja pesó.

Aunque si algo sigue sin cambiar en los blanquiazules, es la facilidad con la que se le genera peligro: "Dije tras el último partido en casa que no podía pasar y volvió a ocurrir, damos muchas facilidades y margen arriba, los rivales nos ven. Eso no se puede permitir. Empezamos la segunda parte sabiendo que debíamos defender con dos líneas de cuatro, desplegarnos para poder amenazarlos, pero se han encontrado muy rápido con el gol y luego llegó la siguiente acción. Lo hemos intentado con dos delanteros, luchando hasta el final y sabiendo que no debíamos desproteger los espacios y ellos iban a tener ocasiones. El equipo lo ha intentado. Los cambios han venido también por fatiga muscular por parte dos jugadores. No hay que buscar excusas, simplemente darle las gracias a estos 500 valientes que vinieron de Málaga a apoyarnos y toca seguir insistiendo y trabajando. No se puede hacer un análisis general de esta situación, mucho menos si tenemos en cuenta las expulsiones".

Sin embargo, el técnico blanquiazul se mostró cabizbajo tras no aprovechar una nueva bala: "Pesa todo, queda pero las oportunidades se nos van, era una oportunidad única al darle la vuelta al resultado y ante nuestra gente. Era otro partido. Estoy dolido por la afición que se desplazó, estas palabras no sirven de nada porque sólo vale ganar. Toca ver las cosas positivas que se han hecho, porque hay, y toca revisar los errores, pero los detalles nos están penalizando muchísimo. La expulsión dejó otro partido diferente".

Por último, el desolado técnico blanquiazul pidió respeto para el escudo del Málaga: "Por parte del cuerpo técnico del Albacete y su servicio de prensa se han equivocado con ciertas declaraciones. Nos toca agachar la cabeza y seguir trabajando".