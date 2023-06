La continuidad frustrada de Rubén Castro, Yáñez, Lago Junior y Escassi

Ya pasó bastante tiempo desde el descenso y ya está la maquinaria activa en la formación de una nueva plantilla para luchar en Primera Federación. en esta época, igual que todos los aficionados esperan las llegas ilusionantes a su equipo también se dan salidas amargas o que parecían que no se iban a dar. Este es el caso de Rubén Castro, Yáñez, Lago Junior y Alberto Escassi.

Kike Pérez se mostró abierto a tratar el tema en una entrevista para el programa Onda Deportiva: "se les dan más vueltas de las que son las cosas. No solo en el caso de Yáñez, Castro y Lago, sino a cualquier jugador que tú quieras. Lo primero que hay que hablar es si quiere seguir o venir y no se habla todo de primeras, sino que hay un proceso y eso es lo que no se entiende aquí en Málaga o no se quiere entender".

"Esos chicos tenían predisposición para seguir, pero por unos motivos u otros, porque a uno no le cuadró económicamente, deportivamente a otro y a otro le surgió otro equipo y otro proyecto deportivo mejor, pero es lo que también ha pasado con jugadores que hemos tocado nosotros, que le han llamado equipos de categorías superiores y te dicen que les ha surgido una posibilidad en Segunda o que la van a esperar. Y eso es lo que ha pasado que por ciertos motivos no han seguido, pero así es el mercado de fichajes y eso es lo normal", concluyó sobre el tema el director general de la entidad malacitana.

Kike Pérez tampoco se cerró a hablar sobre el tema de la salida del defensa malagueño: "Creo que hay que normalizar las cosas. Cuando acaba un año y hay un descenso, todo es muy dramático, pero hay que hacerlo. Cada uno dice una cosa, pero son relaciones de dos y hablamos de Escassi, pero podemos hablar de muchos otros que al descender rescindían contrato. Nadie en este trayecto vino y dijo que aquí estaba él para la temporada que viene. Las cosas pueden hacerse mejor por parte del club, pero también por parte de todos. Se hacen así y son decisiones deportivas sin una mayor trascendencia".