El ERE del Málaga CF será "bastante duro"

Kike Pérez, director general del Málaga, estuvo en Onda Cero Málaga y, entre muchos temas, trató el delicado del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el club ya ha acometido. Ha habido alguna reunión ya con el Comité de Empresa y ahora se comunicará la cantidad de afectados y cómo será la reestructuración del club.

"Esta es otra cosa más, que entre todos debemos saber tratarla, porque antes del nuevo Málaga viene un ERE, que es algo muy duro y que me llama la atención de con la poca delicadeza con la que se habla de que haya gente que ha trabajado aquí muchos años de su vida y que se van a casa. Tenemos que ver bien cómo queda el club y tratarlo todo con el mejor cariño posible, porque es una situación muy delicada y hay que saber ponerse en la piel de los demás", señalaba Kike Pérez: "Primero, para ver adonde vamos hay que ver dónde quedamos. Hay que ver la foto final. Hablar del futuro ahora mismo me parecería una falta de respeto a mucha gente que se va a quedar sin trabajo. No me sale, no lo veo el momento, en 2009 yo estuve ahí en ese lugar y sé lo que sienten los trabajadores. No puedo ahora hablar ni pensar, lo único que quiero es tratar con máximo cariño y respeto a gente que dejó muchos años de su vida en el club y que tengan un recuerdo como me pasó a mí hace 14 años, ahora no lo veo tan negativo porque la vida me cambió para bien".

"No sé cómo fue el anterior ERE, dar cifras es un poco duro, no me parecería correcto. Es un ERE bastante duro, sí. Sí lo es", admitía el director general malaguista cuando era cuestionado por la dimensión del recorte. Las próximas semanas se irán conociendo más detalles.