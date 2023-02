Rubén Castro, abierto a renovar con el Málaga CF

Rubén Castro anda contento esta semana tras convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol español superando a Quini. Doblete ante el Zaragoza para alcanzar los 285 tantos entre Primera y Segunda División. El canario ya lleva siete con el Málaga, donde no le importaría seguir más allá de la frontera del 30 de junio.

“Yo lo que siempre digo, vamos a esperar a ver cómo termino. Es cierto que me encuentro bien físicamente y si sigo así, la verdad es que un añito más puedo seguir. Por ahora no me he perdido nada por lesión, ni un entrenamiento. Si fuera por mí, renovaría ahora mismo. Quedan tres meses y pueden pasar un millón de cosas. Sólo tengo un año pero me gustaría quedarme. Si bajamos, ya se verá qué pasa. No he jugado nunca en Primera RFEF, pero no lo contemplo, después ya se verá”, comentó el punta en SER Deportivo Málaga.

“Todos creemos que el equipo se va a salvar. Hay equipo y afición y juntos lo vamos a lograr”, aseguró en relación a la temporada del Málaga. Admitió que no ha estado fino muy a su pesar: “En Cartagena hice 19 y 20 goles. Aquí esperaba hacer muchos más, pero he fallado cosas que antes no fallaba pero me ha tocado así este año. A ver si puedo hacer el máximo de goles para ayudar a salvar al equipo. He tenido muchas ocasiones y no las he logrado meter. No es cosa de los que la pasan. Yo debería llevar el doble de ocasiones, mínimo, 12 goles a estas alturas”.