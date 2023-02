Se hizo esperar: Rubén Castro supera a Quini

Rubén Castro ya es el máximo goleador español en la historia de LaLiga, contando Primera y Segunda División. Ha tenido que transcurrir más tiempo del que hubiese deseado el malaguismo, semanas donde se había generado ruido con esa posibilidad, pero no terminaba de llegar. Superó por fin a Quini tras el doblete logrado ante el Real Zaragoza, siete tantos en lo que va de temporada, bagaje pobre en este curso particular, pero asombrosa la cifra en más de décadas como futbolista profesional: 285 goles. El récord es suyo, y veremos cuánto decide estirar la cuerda. Frente a los maños completó su partido más efectivo como blanquiazul. Entró justo al arrancar la segunda parte para dar a los de Pellicer algo más de amenaza en ataque, en detrimento de N'Diaye.

Le salió el plan a Pellicer, igual de exitoso que la mayoría de temporadas de Rubén Castro como jugador profesional. El gol como profesión, por castigo, y da igual la edad. Un diamante que el Málaga solo ha podido aprovechar con cuentagotas; hay obsesión por sacar más rendimiento al delantero de 41 años, para ello hay que buscar fórmulas para que pueda aparecer en posiciones de amenaza. Tuvo dos ante el cuadro zaragozano y las dos fueron a la cazuela, el segundo de bella factura, con una vaselina tocada, imposible para Cristián Álvarez. Debe servir como punto de partida, una de las mejores noticias en La Rosaleda, que este jugador tenga la flecha hacia arriba. Desde la llegada de Pellicer, se han probado todo tipo de variantes, pero al final todo lleva a Rubén Castro, uno de los mejores delanteros de la historia del futbol español, ratificado por este récord.

"La verdad que son momentos personales, pero es verdad que he hecho muchísimos goles, no esperaba conseguir esta meta. Todo delantero quiere conseguirlo, es verdad que es una situación un poco rara por cómo estamos, ahí abajo. Nos sabía que la camiseta estaba guardada, me la han dado y he decidido ponérmela, claro. Lo primero esta noche era ganar en casa con esta gente, por los malos resultados que llevábamos; con los goles estoy super contento, llevo toda la vida jugando al futbol, metiendo goles. Son finales, nos jugamos todo en cada partido, creo que lo vamos a conseguir. Quedan catorce partidos y creo que lo vamos a conseguir, un mundo", decía Rubén Castro al acabar el partido. No le gusta ser protagonista, tampoco los micrófonos, pero deja ese mensaje de optimismo. Con este 3-0 se ve algo de luz, aún lejos de salir del hoyo.