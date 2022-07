Rubén Castro y su fichaje: ampliación de un año por "objetivos ambiciosos"

Rubén Castro fue la gran atracción de la rueda de prensa de presentación conjunta, en la que participaron también Unai Bustinza, Fran Sol, Juanfran Moreno y Febas. El canario, que viene de vuelta de casi todo a estas alturas de su carrera, dejó sus primeras impresiones en la rueda de prensa celebrada en la sala de prensa Juan Cortés. Aunque lo más interesante que se dijo relacionado con su situación lo pronunció Manolo Gaspar, que además de otros temas de interés, desveló que tiene una serie de cláusulas por objetivos en su flamante nuevo contrato.

El director deportivo explicó algunos detalles: "El contrato de Rubén tiene una opción por un año más por unos objetivos ambiciosos, colectivos e individuales y ojalá pueda cumplirlos”. Matices que han resultado esenciales para convencer a Castro.

A sus 41 años, el balón le llama: "Las ganas de seguir, ser ambicioso, vengo con la ambición de uno de 25 y eso es lo que me sigue llevando a seguir jugando. Me encuentro bien, físicamente las lesiones me están respetando. Sigo con la misma ilusión y este año ojalá siga haciendo muchos goles. Tanto Manolo como el míster me dieron esa confianza, el proyecto es para conseguir cosas grandes, pelear por estar arriba. Los dos años anteriores estuve a mitad de tabla, este año quería aspirar a algo más. Estar aquí es un reto para mí y ojalá podamos conseguir el objetivo”.

Se daba por hecho que renovaría por el Cartagena, pero el Málaga entró en juego y consiguió seducir al delantero. Escoció en tierras murcianas, pero el canario tiene la conciencia tranquila: “Polémica por mi parte ninguna. Es verdad que tenía una oferta de ellos, me salió una oferta de aquí y acepté la del Málaga. Vine por la confianza que me dio el entrenador, hablé con él y quería que estuviese aquí. para un jugador lo más importante es la confianza del entrenador y aquí estoy”.

Álex Gallar está a punto de convertirse de manera oficial en nuevo fichaje del Málaga. Dos años compartieron juntos: “Lo que he leído, lo que he escuchado. No he hablado con él nada más". Despejó en este caso al córner y luego avisó de lo complicado de Segunda: “Es larga, dura, siempre pasas por momentos malos. Tenemos ilusión y ganas de luchar por estar arriba, pero yo confío en el equipo, confío en todos, y la ilusión que tengo es estar luchando por estar arriba”.