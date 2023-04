Rubén Castro, insaciable: "Ahora vamos a por los 15 goles"

Rubén Castro ya es el máximo goleador histórico de Segunda División. También era ya el español con más goles en el fútbol profesional de la historia. Va cumpliendo récords en Málaga el killer canario, que tiene entre ceja y ceja ayudar a la salvación. Se está viendo la mejor versión en estos dos últimos meses y el fruto está llegando con goles.

"Era lo que queríamos, había que conseguir los tres puntos para seguir vivos. Con la ayuda de la afición, la actitud que ha tenido el equipo, todo ha salido muy bien. Tres puntos más y vivos que estamos, seguiremos en la lucha", decía al acabar el partido en los micrófonos del club el canario: "Todo delantero lo que quiere es marcar gol, tuve la suerte. Me encuentro muy a gusto jugando con Pablo. Llevamos unas semanas los dos bien, metiendo goles, es lo más importante. Nos entendimos bien, me la pasó y la puso perfecta. Qué más se puede pedir".

Acerca del récord, Castro afirmaba que "lo tenía en la cabeza, estaba muy cerquita al comenzar el año. Pensaba haberlo conseguido antes, creo que he tenido muchas ocasiones para conseguirlo, pero me quedo con que ha sido importante por la victoria del equipo. Un récord más, creo que no me queda ninguno. Pero he dicho últimamente que había que llegar a por los 15 goles y vamos a por ello, a por ese récord", decía, insaciable Rubén Castro.

"No nos podemos quejar, tanta gente que han hecho un trayecto muy largo, un día que llueve... Con la ayuda de ellos todo será más fácil. Nos apoyaron desde el principio al final y gracias a ese empujoncito conseguimos esa victoria", terminaba agradeciendo al público la paliza que se pegó para apoyarles, emplazándole al próximo lunes ante el Huesca.