Recio se ofrece para jugar en Primera RFEF con el Málaga

Recio, ex capitán del Málaga en la última campaña de la entidad de Martiricos en Primera División, pasó este lunes 29 de mayo por el programa Área Malaguista de 101TV para analizar su futuro y repasar su corta aventura por tierras griegas. El canterano blanquiazul dejó claro que le encantaría poder a volver a enfundarse la elástica malacitana: "Desde que estaba en el Leganés, siempre he visto con buenos ojos volver aquí. Lo he dicho muchas veces, incluso antes de empezar el año pasado la temporada con el Leganés en Segunda División. Es algo que a día de hoy no se ha dado. Este verano pasado estuve libre, este invierno también. Este último mercado es verdad que con pocos días de margen y los clubes buscan en este cosas específicas. Evidentemente, estar en mi casa y jugar en el Málaga sea la categoría que sea va a ser un placer".

Eso sí, el mediocentro de 32 años confesó que sólo jugaría en Primera RFEF si es con el club de Martiricos, pues de lo contrario se sigue viendo con nivel para la categoría de plata: "Lo haría en cualquier categoría, lo tengo claro, si el Málaga algún día me quiere. Evidentemente, para mi sería una buena noticia. Jugar en el Málaga es algo que desde el día que salí hace cinco años en 2018, si se daba la ocasión de repetir, sería un placer. Para otro equipo intentaría buscar algo en Segunda División, si juego en Primera RFEF es porque estoy aquí, en mi casa".

Sin embargo, el jugador malacitano recalcó que se sigue cuidando para estar a punto cuando algún club le requiera: "Estoy entrenando en una clínica que llevo muchos años, desde que jugaba aquí hace nueve o 10 años, iba en verano a entrenar allí y sigo entrenando con ellos, con mi entrenador personal. Estoy intentando estar en forma, aunque no es lo mismo que estar entrenando o compitiendo con un equipo, pero dentro de mis posibilidades me estoy cuidando, intentando no coger kilos, seguir entrenando por mi cuenta y controlarme la alimentación. Ahora este mes y medio que queda para que arranque las pretemporada de los equipos toca seguir en la misma línea. Evidentemente, no puedo permitirme el lujo de tener unas vacaciones ahora porque mi objetivo es en junio estar en algún equipo y tengo que llegar bien porque llevo cuatro meses donde he estado parado. Quiero llegar físicamente bien y en una pretemporada larga de verano coger la forma optima para competir en la liga, que casi todas empiezan el 15 o 20 de agosto".

Recio, quien llegó a ser internacional español con la sub 21 y jugó un Mundial sub 20, se mostró humilde al reconocer que tras su estancia fuera necesitó un tiempo para reencontrarse: "Necesitaba estar aquí un tiempo y sanarme mentalmente. Necesitaba estar en mi ciudad con mi familia, pero por otra parte lo que llevo haciendo desde pequeño es competir y entrenar cada día y jugar cada finde, es lo que he hecho desde siempre y me gusta. Aunque necesitaba ese tiempo para descansar, a pesar de saber que me iba a quedar parado cuatro meses e iba a llegar a la situación donde estoy ahora, que me estoy tirando de los pelos en casa. Tenía muchas ganas de que acabaran ya las temporadas. Quiero que se abra ya el mercado y los equipos empiecen a moverse. Ojalá ahora pueda conseguir algo, porque quiero seguir compitiendo y disfrutando que es lo que me gusta".

Ante todo, se mostró humilde: "Mis expectativas ahora no las sé. Acaban de terminar las ligas este fin de semana y hablé con mi representante hace dos semanas, teníamos que esperar a que los equipos acabaran sus ligas y ahora cuando se abra el mercado habrá que ver. Tengo claro que quiero seguir en España, si me vine en enero de una experiencia fuera, lo que no quiero es salir. Tuve cosas, pero todas eran fueras y las rechacé. Quiero competir y jugar aquí, tengo muchas ganas porque llevo un par de meses viendo muchos partidos y a uno le entra el gusanillo de estar compitiendo cada fin de semana".

El ex capitán la temporada del descenso a Segunda División también repasó la polémica acaecida tras la negación de los jugadores blanquiazules de salir a pedir perdón a la afición tras el encuentro ante el Ibiza: "Por mi experiencia y por el último año que viví aquí, que una campaña desastrosa, pasó algo parecido. En el último partido de Liga la gente pidió que el equipo volviera al césped y nosotros recuerdo que fuimos unos 13 o 14 jugadores, salimos, tocaba aguantar y escuchar lo que la gente opinaba tras la temporada y quería decirnos. Aguantar el chaparrón es lo mínimo que había que hacer. La gente que fue el otro día al partido, como la de aquel día que te estoy contando, va para expresar su opinión. Nosotros también éramos un equipo que había descendido desde hace tiempo, una temporada que había sido muy mala en todos los aspectos y la gente lo que quería era que saliéramos y escucháramos todo lo que nos quería decir y expresar".

Además, como canterano blanquiazul que fue, dio su opinión sobre la ideología que intentan implantar Kike Pérez y Loren Juarros: "Suena bien, está claro que el club va a tener que tirar de cantera. Aquí siempre ha habido muy buena cantera y muy buenos jugadores y lo sigue habiendo a día de hoy, pero es una categoría donde debe haber una mezcla de todo. Tiene que haber gente con esa experiencia en la categoría o en Segunda, gente veterana y que esa mezcla haga un equipo que desde el primer momento enganche e ilusione a la gente. Está claro que el director deportivo tiene trabajo por delante porque creo que son tres o cuatro jugadores los que tienen contrato con el club, una plantilla entera nueva. El proyecto se irá marcando en estas próximas semanas o mes porque tienen que empezr a trabajar desde esta misma semana que ha terminado la Liga y cobra importancia gente de la cantera y que tenga nivel para jugar en el primer equipo, eso siempre es positivo".