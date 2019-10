El Málaga volvió a ganar diez jornadas después pero no sin sufrimiento. El partido ante el Deportivo de La Coruña lo acabó sentencia Armando Sadiku en el minuto 87. En cuanto su cabezazo a portería vacía sobrepasó la línea de meta, el albanés corrió hacia el banquillo buscando a una persona en concreto Víctor Sánchez del Amo. Tras el choque, el delantero afirmó tener un vínculo especial con el entrenador: "Es una persona muy especial para mí, siempre me da su apoyo, en cada entrenamiento y en cada partido. Por eso he ido a celebrarlo con él y todo el equipo".

Su tanto vino precedido de un fallo del guardameta Dani Giménez, que no acertó a despejar de cabeza fuera del área. Antes de eso, Sadiku falló varias ocasiones claras, en las que el portero del Dépor se lució con buenas paradas. "El portero ha estado muy bien. En el gol he tirado con seguridad, estoy contento por haber marcado al final. Hay que seguir así", declaró el albanés.

Los tres puntos dan un chute de aire fresco a la escuadra blanquiazul después de varios partidos cosechando malos resultados y eso lo sabe el goleador: "Es muy importante para nosotros, veníamos de una mala racha, pero hemos trabajado mucho esta semana. Nos volvemos a casa con tres puntos, contentos".