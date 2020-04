Sadiku quiere seguir en el Málaga y apunta al play off

Armando Sadiku tiene claros sus objetivos. La misma determinación que muestra en el campo la enseña también cuando habla públicamente. Después de un complicado trayecto profesional, sabe valorar lo que tiene. Le gusta Málaga y el Málaga, así que piensa en un futuro como blanquiazul a pesar de que su contrato expira el 30 de junio. Y es ambicioso en lo colectivo. A pesar de que el fútbol está parado por la crisis del coronavirus COVID-19 y que el futuro es incierto, el delantero albanés tiene entre ceja y ceja el play off de ascenso a Primera División.

"Yo siempre pienso que vamos a conseguir el play off. Play off, play off, play off… En mi mente siempre está el play off", aseguraba Sadiku en la recta final de una entrevista concedida al youtuber Senén Morán y en la que repondía a diversas cuestiones llegadas a través de las redes sociales. Tan optimista es el albanés que cuenta con la disputa de lo que queda de campeonato: "Espero que consigamos algo al final. Faltan once partidos, vamos a ver. Esta gente, esta afición, que es espectacular, merece mucho".

Sadiku es un delantero centro puro, vive de los goles, pero también es un hombre de equipo. El difícil equilibrio de lo individual y lo colectivo: "Si marco un hat-trick y no ganamos, es para nada. Primero es el equipo. Luego va lo individual, mi ego. Quiero marcar un gol en el último minuto para dar los tres puntos. Diez llevo ahora. Nunca estoy contento conmigo mismo, siempre quiero más, estoy seguro de que a la vuelta voy a marcar muchos goles para el Málaga”.

No cabe duda de que Sadiku ha caído de pie en Málaga, donde llegó a última hora del mercado veraniego como consecuencia de la crisis económica e institucional blanquiazul. Cedido por el Levante, es uno de los que finaliza su compromiso este año. Sabe lo que quiere: "Estábamos haciendo buenos partidos con el míster Pellicer, el equipo. Yo estoy muy feliz aquí. Todo el mundo me quiere, la afición, el vestuario. El club me ha dado mucho apoyo. Me gustaría seguir aquí, pero no me toca a mí. A ver qué pasa cuando volvamos. Hablaremos a ver qué sucede”.

Durante este confinamiento por el estado de alarma al que ha llevado la pandemia de coronavirus, la vida de todo el mundo ha cambiado. La de los futbolistas de élite, acostumbrados a unas rutinas muy específicas, también. "Me despierto un poco tarde, a las 12:00, 13:00 o así. Desayuno, entreno toda la tarde. A veces dos entrenamientos, de mañana y tarde cuando hace buen tiempo. Luego veo películas, hago llamadas con los amigos...”, confesó Sadiku, que espera estar pronto dando esos paseos por el litoral malagueño con su mujer que tanto le gusta.