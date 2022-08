Salva Ballesta: "El Málaga CF está hecho para ascender"

Salva Ballesta fue futbolista del Málaga CF y el Albacete, que esta semana se enfrentan en el estadio de La Rosaleda. Ahora entrenador, atendió a la cadena SER para hablar de la situación de ambos equipos: “Los arranques son muy importantes, sobre todo para los equipos con determinadas aspiraciones. El del Alba está siendo fabuloso y van a ser clave para seguir creyendo en lo que está haciendo. No da sensación de equipo recién ascendido de Primera RFEF. Es sólido atrás y tiene velocidad en ataque. El Málaga es un equipo confeccionado para ascender, se ha hecho una inversión importante en jugadores y el inicio no ha sido tan prometedor, hubo una marea de decepción tras Las Palmas, pero el otro día contra el Mirandés sí dio otra imagen, siendo más seguro en defensa y en ataque queriendo llegar pronto a campo rival, con ocasiones. En la primera parte podría haber sentenciado. Creo que va a ser un partido muy bonito en La Rosaleda”.

El Aviador se extendió un poco más en su análisis de la situación blanquiazul: “La afición está ilusionada pero inquieta porque ya son varios años en los que el Málaga no está en la máxima categoría, pero no es solo por lo deportivo porque en lo institucional también hace mella. Es un club que a la hora de firmar, te lo piensas. La ciudad está creciendo a un nivel que necesita también un equipo en Primera. Está Rubén, Fran Sol, Febas… el tema económico le ha permitido firmar jugadores que sí dan opción a ascender y todo lo que no sea estar alrededor de la zona alta, la afición te lo va a exigir".