Samu Castillejo: "No sé cuando, pero quiero volver al Málaga"

Samu Castillejo ha sido uno de los jugadores que salieron de la cantera con bastante fuerza y con base en muy buenas actuaciones y a buen trabajo dieron el salto a equipos con mejor situación que el Málaga. El atacante milita en las filas del Valencia en la actualidad y ha hablado para los medios sobre la situación del club de su tierra y la suya propia.

El ex del Villarreal ha hablado sobre un posible regreso con la blanquiazul: "Y ya lo he dicho muchas veces desde que me fui de aquí, que quiero volver, que lo tengo en mente, no sé cuándo, pero es algo que quiero hacer".

"Sigo mucho al Málaga. No soy muy de poner cosas por redes como he visto que ha hecho mucha gente, porque creo que el sufrimiento del malaguista también va por dentro. Y lo hemos pasado muy mal, pero bueno, como he dicho antes, creo que solo queda mirar hacia arriba", comentó el futbolista al ser preguntado por la situación del conjunto de su tierra.

Castillejo también respondió sobre los posibles culpables del descenso: "La toma de decisiones de los que mandan y de los que no. Al final, es un cúmulo de muchas cosas. Por ejemplo, este año he tenido que pelear por el descenso con un gran club como es el Valencia y bueno, nunca es fácil. Hay que buscar gente preparada y trabajar para devolver al Málaga donde se merece".

Por último, ha hablado de su momento en su equipo actual: "Empecé muy bien al inicio de temporada con Gattuso como míster, porque su idea de juego, pues era idónea para mí. Y, después, con el cambio de entrenador, no ha sido exactamente lo que pensaba". "Además, he estado parado, porque no he tenido buena suerte con las lesiones este año", concluyó sobre su situación actual en el conjunto ché.