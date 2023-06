Detalles de la campaña de abonados del Málaga CF: Ya no existirá el Fiel Malaguista

El descenso ha dejado al Málaga en una situación muy escamosa y delicada en todas las facetas y, debido a esto necesita el apoyo de su afición más que nunca. Con motivo, Kike Pérez la ha catalogado en el programa 'Minuto 91' de 7tv Málaga como "la campaña de abonados más importante de los últimos 25 años".

El director general de la entidad de Martiricos considera que esto es cosa de todos: "En la campaña de abonados, estoy intentando hacer partícipes a todo el club. El otro día vino incluso un aficionado a darme ideas, porque como dije mi despacho está abierto para todo el mundo. He llamado a los patrocinadores para que aporten ideas. Las personas de oficina tenemos reuniones diarias para poder decidir todo entorno a esto".

Posteriormente, habló sobre los precios: "No puedo decir aún la cuantía que tendrá, pero va a ser asequible, porque queremos dejar cerradas las entradas de la temporada a la vez y que te salga más barato el abono que comprar entradas".

Pese a que Kike Pérez la considere como la más importante de los últimos 25 años de historia del club blanquiazul, no tienen cifras estimadas ni similares: "Al principio, propuse incluso ponernos un objetivo, pero debemos aprender de los errores y no ponernos una cifra para que no nos genere ansiedad. Lo que es verdad que queremos tocar todos los sectores y hay que intentar aprovechar la existencia de la fractura para así poder quedarnos con lo bueno y es que hay muchos niños y ellos son nuestro futuro para todo".

El directivo también quiso especificar que dejará de existir la condición de "Fiel Malaguista". La próxima campaña habrán dos opciones solo o ser abonado o ser simpatizante como suele existir en la gran mayoría de clubes del fútbol español.