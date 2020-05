Sandro: "Joaquín Peiró sabía cómo torearnos"

A Sandro no le hacen falta presentaciones en Málaga, aunque a muchos les gusta llamarle por su nombre completo, con el don delante: Don Carlos Alejandro Sierra Fumero. Sólo hay que cerrar los ojos e imaginar a La Rosaleda cantando aquello de “qué bonitos, qué bonitos, son los pases de Sandrito”. Es como montarse en el DeLorean.

El genial mediapunta recordó a Joaquín Peiró, recientemente fallecido y pieza esencial en la historia reciente del club de Martiricos. “Era la sabiduría, el saber estar, un caballero… son muchos lo adjetivos que se le pueden poner a nuestro Peiró. Tuvimos nuestros más y nuestros menos pero siempre desde el respeto y el cariño, y él entendiendo que cuando uno es joven siempre quiere jugar; pero sabía torearme. Lo que hizo Joaquín en el Málaga... primero entró en un equipo de Segunda con una plantilla muy buena y encima mucha competitividad sana, el que ayudaba se le ayudaba y el que no, también; por eso el Málaga pudo jugar UEFA. Joaquín era la pieza angular de ese vestuario y sabía cómo torearnos con cualquier problema; tanto el mister, Juan Carlos Añón, Antonio (el entrenador de porteros)… y sobre todos lo que no se ven: Los Pichitas, los doctores, los fisios, Torrontegui… era un grupo genial”, dijo en una entrevista en SportDirect.

Ya ha llovido de aquello. También de su última aventura en el Málaga como ejecutivo: “Yo entro en la dirección deportiva con Ricardo Rodríguez y Antonio Tapia; primer año fue maravilloso, quedamos octavos o novenos si no recuerdo mal. Al siguiente año Ricardo se fue y me quedé yo con Muñiz de entrenador y la verdad es que lo pasamos mal, pero pudimos salvarnos, que era el objetivo. En la siguiente temporada es cuando Fernando vende el club, viene el jeque y yo terminaba contrato; quedé con Jesualdo y con su cuerpo técnico en Marbella para trabajar codo con codo, así que renové un año más. Al año siguiente cambió el organigrama del club, trajeron otro director deportivo, otro entrenador y entendí que ahí ya no pintaba nada”.

Sigue al Málaga muy de cerca siempre y es el gran instigador de un grupo de whatsapp lleno de leyendas blanquiazules. Ahora, desde la distancia, ven con extrañeza todo lo que ha sucedido por la pandemia del coronavirus y lo que está por venir:“Es complicado que vuelva el deporte en general y en el fútbol no sé cómo lo van hacer. Todos tenemos ganas de fútbol pero es que no sé cómo, no me imagino un escenario para volver a día de hoy. Ojalá que vuelva y que terminen las competiciones porque si no, sería un desastre para todo el deporte”.