Se retira el ex malaguista Casado, el único en jugar con cinco equipo andaluces en Primera

El futbolista José Manuel Casado, único en la historia que ha jugado con cinco equipos andaluces en Primera División, entre ellos el Málaga, ha anunciado este jueves su retirada a los 33 años, tras dos temporadas casi en blanco por culpa de una grave lesión de rodilla.

Como blanquiazul no tuvo mucha fortuna. Firmó como agente libre con el Málaga en septiembre de 2013 después de un tiempo parado tras una grave lesión, pero el físico no le acompañó y acabó abandonando la disciplina malacitana en el mercado invernal de la 2014/15, cuando recaló en el Almería. Sólo jugó cuatro partidos oficiales en temporada y media.

Formado en la cantera del Sevilla y del Barcelona, Casado debutó en Primera como sevillista en noviembre de 2007, en El Madrigal ante el Villarreal, y sólo jugó un partido más con el plantel entonces dirigido por Manolo Jiménez antes de pasar por Recreativo de Huelva, Xerez, Málaga y Almería, con todos ellos en la máxima categoría.

Sin embargo, más de la mitad de los partidos en Primera de este lateral zurdo -60 sobre 118- fueron con la camiseta del Rayo Vallecano, club en el que militó entre 2010 y 2013, y también acumuló una breve experiencia en el Bolton Wanderers durante 2015, cuando militaba en el Championship, la segunda categoría inglesa.

A su regreso, este futbolista nacido en la localidad sevillana de Coria del Río, jugó en Segunda con el Numancia y una segunda etapa en el Recreativo, antes de fichar por el equipo de su pueblo, el Coria CF, del grupo X de Tercera, donde apenas ha podido jugar a causa de las lesiones.

"Como andaluz, para mí es un honor ser el único futbolista que ha defendido a cinco equipos andaluces en Primera. También he sido feliz en mis otros equipos, el Rayo, el Numancia y el Bolton. Sólo me quedaba jugar en mi pueblo y esta temporada he podido hacerlo", ha declarado Casado en una nota remitida a los medios.

El exdefensa ha añadido que está "preparando algo especial" para su despedida cuando "regrese la normalidad" tras la pandemia de la COVID-19, "con amigos y compañeros sobre el césped del estadio Guadalquivir -el de su pueblo-" y ha aprovechado el escrito "para mandar apoyo en este momento complicado para todos"