Sangalli: "El Málaga vendrá a Oviedo a por la salvación matemática"

Mientras el Málaga disfrutaba de una jornada de convivencia en el Karting de Campillos, en Oviedo sólo tienen los sentidos puestos en el partido del próximo lunes en el Carlos Tartiere. Marco Sangalli, voz autorizada del vestuario, habló ante los medios sobre el encuentro: "Igualar sus 50 puntos sería un gran paso para nosotros, pero ellos tampoco tienen la salvación matemática y vendrán a intentar lograrla aquí. Será un duelo duro, como los dos de enero, y si lo ganamos esta vez estaremos más cerca de la permanencia".

Acerca de la medida adoptada para la vuelta parcial de público a los estadios, Sangalli fue claro: "Solo va a volver en ciertos estadios, personalmente no lo entiendo muy bien porque en una Liga en la que ya llevamos disputadas 38 jornadas ahora vaya a haber públicos en ciertos estadios y en otros no. Y más cuando ha habido futbol en varias categorías y con espectadores, en nuestro caso disponemos de un estadio de los que más capacidad tienen de Segunda y resulta inimaginable que no podamos meter la gente que sí se mete en el del Lugo, son decisiones que vienen desde arriba y espero que la gente del Tartiere pueda ver algún partido de aquí a final de temporada".

Como en Málaga con Pellicer, también en Oviedo se habla del futuro de su entrenador, Ziganda: "Me ha dado mucha confianza y yo he tratado de devolvérsela, es verdad que los resultados no son los que esperábamos, pero el trabajo durante el año en El Requexón ha sido muy bueno y todo jugador de la plantilla es consciente. Puede que haya que cambiar cosas, pero el trabajo ha sido bueno y seguro que Ziganda lo haría fenomenal en el caso de continuar".