Saviola: "Teníamos una técnica impresionante y Pellegrini nos daba libertad"

Javier Saviola se refirió hace poco a su experiencia en el Málaga y volvió a hacerlo este jueves en los micrófonos de Ser Deportivos, donde estuvo hablando de la situación actual y de todo lo que conllevó aquella inolvidable temporada, en la que recaló en Málaga procedente desde el Benfica y acabó marcando goles, como en cualquier lugar en que estuvo en su carrera.

"Mi madre está en Madrid, tengo amigos, familia en Argentina, allí comienza todo ahora, lo que se vivió en Europa ahora en América empieza todo. Esperemos que esto pase rápido. Estuve más dedicado al tema de comunicación, comenté partidos del Barça en la Copa del Rey, trabajé para academias del Barça y me dediqué más a eso, hice el curso de entrenador en Madrid, hice el UEFA Pro. Y acá jugando al fútbol sala, me sigo manteniendo", decía sobre su situación actual, viviendo en Andorra.

"Tengo un recuerdo maravilloso, hablo con Iturra y Joaquín, siempre nos acordamos, de cómo estaba la gente loca con nosotros, lo que transmitíamos a la gente fue espectacular, el club tocó la gloria, llegamos a instancias finales de Champions, estuvimos en puestos europeos para clasificar, éramos un equipazo, jugábamos muy bien al fútbol y Manuel Pellegrini era un pedazo de entrenador, fue inolvidable", hablaba con emoción Saviola, un futbolista que ha jugado en River Plate, Barcelona, Madrid, Sevilla, Benfica u Olympiacos, todos clubes de pedigrí.

"Lo de Dortmund no se olvida nunca para los que lo vivimos, ninguno de los que estuvimos presentes volvió a verlo. Fue muy duro de asimilar. Un golpe durísimo, lo teníamos en nuestras manos y que te la arrebatenen en menos de un minuto duele muchísimo. Son cosas que pasan en el fútbol, son cosas que pueden pasar. Ahora con el VAR posiblemente hubiera cambiado la historia y hubiésemos pasado", dice Saviola, al que aquel recuerdo del Signal Iduna Park "no embarra un año maravilloso de disfrutar, compartir, de formar un equipo de grandes personas y de recibir el cariño de la afición. En otros equipos me preguntaron por el Málaga, toda la gente de España quería que pasáramos nosotros, la gente se había volcado, fue una tristeza para todos, el partido se daba para pasar. El fútbol es así, es impredecible y la historia quiso que pasara el Dortmund"

"Tengo recuerdos muy lindos. Nació mi hija Julieta, un hijo es lo más importante para un padre y empezamos por eso. Y ya tengo esa unión con Málaga para siempre", recuerda sobre su vinculación sentimental con Málaga el atacante argetino: "El año fue tan excelente en lo profesional, un año maravilloso. La gente sabía, nosotros también, que difícilmente se repetiría un año tan maravillos, tan redondo. Lo disfrutamos muchísimo, nos volcamos mucho. Vivir en un ciudad maravillosa, con su comida, su gente, tantos lugares lindos... Fui hace poco y me vinieron recuerdos muy buenos".

"El equipo se fue desmoronando, ya sabemos cómo fue terminando la cosa, nos fuimos cada uno a otros lugares, otras situaciones. Todos sabíamos que se complicó la historia, no en lo futbolístico, tirábamos para el mismo lado. Pero cada uno tuvo que buscar otro lugar y situación. Queda ese grandísimo equipo, ese año tan maravilloso. Ojalá pueda repetir esa historia más adelante. Lo hemos disfrutado tanto, hemos sido conscientes de que era un año para disfrutarlo de esa manera, éramos conscientes de lo que estaba por venir o lo que ocurría en los despachos. Pero nada opaca lo que compartimos, lo que disfrutamos", dice Saviola, que destaca la labor de Manuel Pellegrini: "Pasamos un gran año, no sólo yo, con él: "Jugábamos 20-22 jugadores, todos tuvimos la posibilidad de jugar. Estábamos en Champions, Liga y Copa. Había mucha unión con el cuerpo técnico y la gente del club, con todo el bienestar deportivo. Sé cómo piensa y cómo entrena y era el técnico ideal. Teníamos una técnica impresionante en la plantilla y nos daba libertad para crear dentro de la cancha".

"Esperemos que esto acabe para bien todos. Un abrazo grande al malaguismo. Soy partidario ahora mismo de que tenemos que hacer todo lo posible para que esto acabe de una buena vez. Pero ahora lo importante es los médicos y la gente que está en los hospitales. Ni fútbolistas ni nadie, los médicos. Han pasado muchos muertos", remachaba Saviola, una de las piezas del gran Málaga.