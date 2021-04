Scepovic, más cerca de la titularidad

El último fichaje del Málaga, Stefan Scepovic, va poco a poco entrando en dinámica. Ha participado en los tres partidos que ha podido, los tres últimos celebrados, con el tope de los 45 minutos en Cartagena. Aún no ha sido titular, aunque Pellicer ve pasos del belgradense para convertirse en jugador más importante para el equipo.

"Stefan está acumulando trabajo, venía sin competir un mes y cada vez lo vemos mejor, va participando poco a poco más. Posiblemente en este último tramo, cuando pueda realizar esfuerzos de alta intensidad de manera repetitiva, jugará más de titular. Tiene posibilidades de hacerlo mañana", decía Pellicer sobre el atacante fichado como relevo de Pablo Chavarría.

"Nos ayuda, debe seguir mejorando. Ante el Almería llegamos con muchos centros, pero de manera no precisa. Es lo que hay que mejorar, la precisión, esa toma de decisión de correcta, esa décima de calidad, esa segunda línea que está llegando... Hay que mejorar esa precisión. El fútbol, para un lado y para otro, está en el área. Quien es contundente en las áreas es quien se lleva los partidos. Y Stefan nos puede dar ese plus", cerraba Pellicer sobre el ex jugador del Sporting y el Getafe.