Pellicer: "Viene la fase definitiva, la verdad"

Sergio Pellicer compareció en la sala de prensa a primera hora del sábado antes de entrenar y desplazarse a Lugo, donde el Málaga afronta este domingo otro importante partido en la pelea por amarrar cuanto antes la salvación en la categoría. Pensar en algo más es cada vez más complicado, así que fijar el objetivo es mejor para no llevarse frustraciones.

El técnico castellonense habló sobre la situación física del equipo. "La verdad es que exceptuando a Josua, más Orlando, Hicham, Pablo Chavarría y Calero, el resto está bien. Cristo e Ismael han tenido algún problema y han perdido algo de trabajo, pero estamos todos el resto bien. Los jugadores que no estuvieron al 100% ante el Almería han tenido tiempo de recuperar, a ver cómo son las horas previas", decía el técnico, que alerta de lo que viene: "Viene la fase definitiva de la temporada, nos vamos a encontrar un rival herido, que tuvo bajas, lesiones y algún accidente. En el Anxo Carro juegan bien, de los 36 puntos que tienen han sumado 25 de local. Sabemos la dificultad que tendremos para sacar puntos allí. Sobre todo dentro de esa dinámica positiva venimos de un partido no deseado, con muchas circunstancias, hubo cosas positivas, errores que cometimos, hay que solucionar esos errores y competir como lo estamos haciendo lejos de nuestro estadio. Es la dinámica de las últimas semanas, con partidos duros, pero ahora es así siempre, viene todo lo definitivo y cada rival se juega muchísimo. Ellos van a recuperar jugadores. Será tremendamente difícil, vamos a ver un rival con ganas, a ver qué plan de partido tienen, había cambiado sus patrones de juego. Los rivales cambian cosas cuando juegan contra nosotros. Al grupo lo veo fuerte a nivel físico y mental".

En los últimos partidos Pellicer ha hecho cambios al descanso, algo sobre lo que fue cuestionado: "Cada partido se maneja en un contexto diferente. Siempre tenemos tres ventanas y el descanso es otra más, incluso yendo bien el resultado hay mecanismos a mejorar y a veces se cambia. Hemos cambiado al descanso en los dos últimos partidos, pero no se juzga a nadie por el tema de errores, por no estar bien. Si cambiamos al descanso es porque queremos cambiar el patrón del partido. Ellos lo entienden. Es fútbol de élite. Tienen que estar preparados para que cada partido se jugara como si no hubiera mañana. El grupo es sano, somos muy transparentes. Siempre intentamos jugar para el equipo. Si al descanso tenemos que cambiar, lo haremos. No señalamos, hemos demostrado en este año cómo funcionamos. Lo más importante para mí es el colectivo. Los jugadores que no inician son básicos. Los partidos, tanto a favor como en contra, se rompen en las segundas partes. Por eso los suplentes son tan importantes como los titulares".

Acerca de esos dos errores groseros en la salida de balón ante el Almería que costaron dos goles, Pellicer dijo que "fueron dos errores que nos penalizaron. Sabéis que nos gusta transportar rápido a campo rival, dividir e ir directo para jugar en campo contrario. Son tomas de decisiones, en esas dos acciones nos penalizaron. Intentamos evitar esas acciones, el rival nos penalizó en demasía. No lo hacemos normalmente. Intentamos jugar en campo rival, somos el equipo que recupera más alto de LaLiga, tenemos un alto porcentaje de la posesión en campo rival y ahí hay que manejar. Hay varios patrones y registros. Que los errores van a existir siempre y tú los intentas provocar en el rival. Lo hemos visto y lo hemos analizado. Y mañana habrá errores nuestros, del rival y habrá que limitarlos. Nos penalizaron en un partido contra un rival como el Almería, que nos tiró un córner siendo el que tiene más posesión de la categoría. El análisis del partido está condicionado por el resultado. Hay que intentar delimitar esos errores, sabiendo la trascendencia que tiene el partido, lo que nos jugamos nosotros y el rival".

"Quedan 30 puntos, todos nos jugamos muchísimo. Queremos ganar para ilusionarnos y para conseguir el objetivo cuanto antes. Viene la fase definitiva y la verdad. Por los méritos conseguidos podemos tener cierta tranquilidad, pero hay que estar muy alerta y con ambición, ahora aprietan los de abajo y los de arriba. Queremos más los que estamos en esa zona media", afirmaba Pellicer sobre las 10 jornadas que restan, al tiempo que valoraba al rival: "Han cambiado sus patrones de juego, les ha ocurrido de todo, han tenido el Virus FIFA, como nosotros tenemos el Virus Liga todas las semanas. Han estado a un minuto en el partido del Girona de ganarles, les empatan en el último minuto. Perdió con el Sabadell en casa tras 12 partidos. Contra el Las Palmas había jugadores con selecciones, sancionados. Ahora nos encontraremos otro contexto. Venimos nosotros de un resultado doloroso también. Después de esto estás en alerta y te activas. Lo importante son los tres puntos. Lo de Las Palmas no nos vale para nada. Nos vale lo que hicieron con Girona o Castellón. Nos pueden cambiar varios registros, su entrenador está en continua evolución y hay que dar esa continuidad al juego. Vamos a por esos tres puntos".