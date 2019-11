¿Por qué no para Segunda División en las ventanas FIFA?

Es un debate recurrente cada vez que se abre una de las ventanas FIFA. Hay diáspora de jugadores internacionales en Segunda División, una competición profesional y cada vez más potente, que ha multiplicado en sus últimos años la presencia de futbolistas que defienden a sus selecciones, tanto en absolutas como en inferiores. Se ven afectados numerosos clubes y las quejas de protagonistas y aficionados son más frecuentes. El Málaga es uno de los más perjudicados en este sentido. LaLiga, sin embargo, asegura que esto está estudiado, que los números respaldan su decisión de no parar también en la categoría de plata, y que es uno de los motivos que provoca que los clubes reciban más dinero y puedan disponer de jugadores de tal nivel. Lo explica el mismo Javier Tebas, que recientemente concedió una entrevista a Málaga Hoy.

“Los clubes ya lo saben al principio. Ya saben que LaLiga Smartbank no para, no paramos porque hay mucho hueco, hay seis parones durante el año. Luego terminamos más tarde que los demás y ello implica que el 25-30% de la competición la tiene ella sola en el ámbito de la competición, lo que le hace subir de valor a la liga, pero también a los jugadores y los clubes. Lo importante son las normas, ya lo saben y los clubes ya conocen que no podrán tener jugadores internacionales en determinadas fechas”, respondió en primer término Tebas, que ofrece datos que respaldan su tesis.

Con esto de no detener la competición, sucede que justo cuando más gente hay consumiendo ese producto adicional que es LaLiga Smartbank, los equipos no pueden disponer precisamente de sus internacionales. Eso significa que cuando más audiencia tienen los partidos no están los mejores jugadores o gran parte de ellos. “LaLiga ha superado su valor por el tema de los jugadores. El último balón de oro de la Premier que recuerdo es Owen, que debe estar jugando con las leyendas de no sé qué edad. Jugadores en la selección FIFPRO apenas tenía, títulos europeos ganó la pasada temporada, hacía mucho que no ganaba... Lo que te hace subir la marca es que el torneo sea competitivo, que tengas muchísima calidad audiovisual, que tengas buenos jugadores... Hay jugadores muy buenos en Segunda que no van con su selección. No podemos cambiar la estrategia por 15 jugadores que puede haber o 20 que se puedan ir”, desarrolló Tebas, que aporta ese dato de a cuántos jugadores afecta aproximadamente.

El presidente de la patronal de clubes lo tiene claro. Sin embargo, recientemente muchos entrenadores se han puesto de acuerdo en criticar este aspecto. Uno de los más constantes es el técnico blanquiazul, Víctor Sánchez del Amo. También Álvaro Cervera, del Cádiz; Pacheta, del Numancia; José Alberto, del Sporting; o Vigaray, del Zaragoza. Todos alzaron su voz, pero Tebas le da la vuelta al asunto y se pregunta si son conscientes de que a lo mejor este sistema es el que permite que sus plantillas puedan estar regadas por internacionales.

“Flaco favor haríamos a LaLiga Smartbank si parásemos en fechas de partidos internacionales. Cuando más se juega LaLiga Smartbank están solos, es un gran producto, gran ambiente, campos súper llenos, ciudades desplazándose a campos rivales, quién entra en el play off o no, quién baja. A nosotros no nos pagan las teles, siempre lo digo, sino los espectadores. Las teles son intermediarios. Tenemos que tener muchos espectadores que nos paguen esas entradas para ver a esos jugadores. Seguramente, que el valor televisivo valdría muchos menos", sentenció el presidente de LaLiga.