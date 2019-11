Tebas: "Me consta que el Málaga está buscando un préstamo"

Un inicio de conversación: “Nos preocupa el Málaga”. Una respuesta: “A mí también”. Quién formule la pregunta es secundario. Que la respuesta la dé Javier Tebas ya es otra cuestión. El presidente de LaLiga atendió a Málaga Hoy en Marbella, donde dio algunas pistas de cómo está la situación.

“Por hacer un relato histórico, fueron llamados a LaLiga para que nos explicasen el plan de viabilidad porque es un club que, según nuestros datos y los de ellos, porque si no fueran los mismos nos estarían engañando, reflejaba un problema de tesorería a finales de enero o principios de febrero. Van a volver ahora a ser auditados, hemos visto que han hecho alguna cosa, han cambiado a algunos directores, vamos a ver si el plan se cumple y los vamos a tener en breve en LaLiga. Si no han hecho el plan o han hecho otras medidas, en enero o febrero nos podemos encontrar con problemas de tesorería en el Málaga. El fútbol es más fácil de lo que parece. En enero hay una ventana de venta de jugadores. No sé si el Málaga tiene posibilidad de vender jugadores o bajar salarios, no lo sé ni entro. Pero si no hay reducción importante de gastos o aumento de ingresos, los problemas podrían generarse. Si hubiese algún tipo de impago, puede ser sancionado. Vamos a ver”, comenzó su relato Tebas.

¿Y qué ha hecho el Málaga en este tiempo? ¿Qué sabe LaLiga de ello? El presidente de la patronal de clubes trata de no ser muy duro, pero lanza un mensaje de exigencia y apremio: “Alguna cosa sí, en mi opinión todavía no suficiente para arreglar ese problema de tesorería. Están haciendo otras gestiones, me consta, de un préstamo que estaban buscando, de alguna reducción de gasto... Hay que verlo. Les vimos en octubre y necesitaban un tiempo. Insisto, los números son más fáciles de lo que se piensa. Hay unos ingresos, unos gastos y la caja es lo que queda. No hay mucho que inventar aquí”.

"Todavía no han hecho suficiente, en mi opinión, para arreglar ese problema de tesorería", dijo Tebas

Efectivamente, el Málaga tiene que salvar un match ball en el mercado invernal, como bien explicaba el propio Tebas. Sobre si con ese arreglo será suficiente o si en julio podría ser peor, el mandatario no es pesimista: “Nosotros lo que buscamos ahora es la garantía de tesorería hasta el final de temporada. El pico sería enero-febrero. En abril no habría tanto problema, pero si ya tienes problemas en enero o febrero lo van arrastrando y tienes que solucionarlo”.

Su interlocutor solía ser Joaquín Jofre, de quien el jeque Al-Thani prescindió. Ahora es Richard Shaheen quien está al mando y además con más poderes. Pese a todo, no se conocen personalmente. “Hablamos por teléfono en la conferencia que tuvimos, era uno de los interlocutores. Lo conozco vía fotos y telefónica, ya lo conoceremos. Lo importante no es conocernos, sino que trabaje por poner el plan de viabilidad del Málaga, llevar la línea que debe”, relató Tebas, que además también habló de los movimientos de las instituciones, con Francisco de la Torre a la cabeza, sobre la venta del club: “Tuve una conversación con el alcalde y un grupo de aficionados. Sé que el alcalde me llamó un par de veces, pero no le he podido contestar, tampoco puedo dar mucha información, hay que pensar que debemos tener discreción empresarial con nuestros clubes. Ahora hemos citado al Málaga para hablar y ver cómo van e igual que el año pasado me llamó y le dije que no se preocupara con la ayuda del descenso, ahora le dije que había un problema de tesorería. Estamos encima y vamos a ver cómo van. Tenemos paciencia, pero estaremos encima. Oigo mucho lo de que venda el club... Un club con un problema judicial en medio no creo que sea el camino más rápido para vender, no sé un comprador por dónde va a venir. Tiene que arreglarse con dos problemas, no sólo con uno. Y el propietario es el propietario, en este país existe la propiedad privada. Yo no recomendaría a nadie que obligase a vender como a veces oigo. Pasa la raya de lo civil. Lo que pasa es que podrás decir que estás preocupado y aportar soluciones, pero poco más”.

"El jeque Al-Thani es peculiar, pero le diría que el fútbol no se puede llevar por videoconferencia", sostuvo Tebas

Estas palabras no significan que Tebas sea un aliado del jeque Al-Thani o algo parecido. Así opina del presidente blanquiazul: “Estuve con él dos veces. Como todas las personas, todos somos peculiares, aunque lo expresamos más o menos. Es peculiar, lo expresa más. Lo que más le ha caracterizado es por el uso del Twitter. Es como el presidente que conozco de El Salvador, que se hizo un Twitter con la Asamblea de la ONU. A lo mejor la distancia, la perspectiva, cambia desde lejos. Le hace perder la cercanía. En el negocio del fútbol, los que llevamos tiempo lo sabemos, es importante el feeling, la piel, el día a día, con tu equipo de trabajo... Es muy importante. No es un sector que se pueda llevar por videoconferencia. Es lo que le diría y le recomendaría”.

En su primera entrevista como director deportivo, Manolo Gaspar dijo algo así como que LaLiga venía haciendo un máster con el Málaga. El presidente de los clubes no está de acuerdo en absoluto: “No, no. No quiero comparar cosas. Llevamos en temas económicos un descenso de LaLiga Santander a LaLiga Smartbank del Elche, dos descensos de Segunda a Segunda B del Murcia y Guadalajara. Muchas sanciones de control económico, un descenso a mitad de temporada con el Reus que nunca se había hecho en el fútbol español... No hacemos ningún máster. No tengo que profundizar, pero Rodrigo no ficha por el Atlético de Madrid, por ejemplo... Lo que pasa es que no ponemos un megáfono. Cuando llegas a una situación de problema que trasciende a la masa social la gente se entera mucho más, pero no es ningún máster el tema del Málaga”.

"LaLiga no está haciendo un máster con el Málaga; ya se ha descendido o multado a otros clubes", senteció

El club malacitano recibió una cantidad importante de ayuda al descenso la campaña anterior. En lugar de adaptar toda la entidad a su nueva realidad, lo malgastó y además generó unas hipotecas importantes. Más allá de eso, hubo una pregunta sobre la mesa: ¿No es un fallo del sistema o mala praxis que el Málaga utilice la ayuda del descenso para intentar ser más competitivo que otros rivales? Tebas tampoco está de acuerdo y defiende su modelo: “No lo creo, yo creo que casi todos se readaptan. En el caso del Málaga, a lo mejor cuando bajó venía con algunos contratos de Primera algo largos y no consiguió rescindir... Hay estrategias deportivas en las que yo no me voy a meter, pero si yo fuese el Málaga, hubiese dicho como le digo a los que bajan. ‘Estadísticamente, ¿cuántos vuelven a subir?’ Vemos que es el 20%. Miradlo, es un quinto. Que si la ayuda al descenso es un dopaje... Hay muchas discusiones sobre eso, pero vamos a las estadísticas y el Cádiz está primero y no bajó, el Almería, no cuento al Fuenlabrada... Cuando subieron Huesca y Rayo, pues mira. Levante y Getafe han sido de los pocos que han subido tras bajar. Es verdad que la Liga Smartbank es muy competitiva, prima mucho más la plantilla de 25 jugadores, que no haya rojas, que haya continuidad... No tanto el gran jugador de verdad”.

El propio Tebas también habló en Marbella el pasado sábado acerca de la situación del Málaga ante los medios de comunicación: “Hemos dejado un tiempo para que esto se ponga en marcha, la falta de liquidez la detectamos para principios de enero o febrero. El Málaga es muy complicado de vender, tiene dos propietarios, está judicializado... Siempre que hay este tipo de crisis, la venta no soluciona nada. Es muy difícil vender un club en esta situación. Mira el Córdoba, que lo vendieron y mira cómo está al cabo de tres años... Tiene que entrar dinero en el club o reducir gastos”.