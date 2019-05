Sergio Egea, técnico del Oviedo, analizó la actualidad del conjunto ovetense en la previa de esta trigésimo octava jornada de Segunda División. Se miden este lunes al Málaga (21:00 horas) en La Rosaleda, del que confeso que es "un excelente plantel con un compañero nuevo que llegó, tendrá sus ideas, jugadores de jerarquía, que está conformado para el ascenso directo, pero LaLiga 1|2|3 te da muchas sorpresas, hay mucha igualdad".

"Ellos intentarán engancharse al tren del play off y tenemos mucho respeto a los rivales, pero no hay nadie mejor que nosotros, así que potenciaremos lo nuestro y el lunes iremos a plasmarlo a La Rosaleda", espetó Egea, que tiene plena confianza en su plantilla, la cual considera que está "en carrera, vamos a dar guerra para pelear por estar en el play off, 15 puntos son muchos. Los partidos finales se hacen muy cuesta arriba, nos toca un calendario con tres que pelean por el descenso [Numancia, Rayo Majadahonda y Tenerife] y otros que pelean arriba como Málaga y Osasuna, que cuando lleguemos pueden estar ascendidos".

También tuvo palabras para su homólogo, Víctor Sánchez del Amo, que comparecerá mañana en rueda de prensa. "Es muy profesional, excelente tipo, creció muchísimo. Hizo una carrera bárbara en Primera. En esa época tuve futbolistas de Primera, fue de esas hornadas que aparecen en los filiales porque ellos ejecutaban de maravilla, Víctor fue uno de los que llegó", confesaba el entrenador de los asturianos.

"Queda un entrenamiento mañana en el Tartiere y veremos, muchas veces decimos que lo que anda bien no se toca, que fluya, que siga todo como hasta ahora y cuando yo llegué di una oportunidad a algunos futbolistas y lo hicieron bien, el entrenador sabe que cualquiera que salga, lo hará bien", decía Egea con respecto a su posible once y si lo repetirá, aunque esté quién esté, lo que preocupa es cómo jueguen en La Rosaleda: "Que juguemos igual de local y de visitante, que seamos un rival incómodo. Lo que busco es que crean en ellos, que salgan con una autoestima muy alta, por eso están aquí en el Oviedo porque son muy buenos. Partiendo de eso seremos un equipo ganador".